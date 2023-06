Mascotas de película: los animales de compañía más memorables de la historia del cine

No sólo Justine Triet, Jonathan Glazer o Aki Kaurismäki han recibido un premio en el pasado festival de Cannes: Messi también. Su magnífico trabajo en Anatomía de una caída le ha valido el galardón Palm Dog, que lleva concediéndose desde 2001 para reconocer la mejor interpretación de un perro en las películas presentadas. Messi, por supuesto, no es un futbolista argentino, sino un border collie francés.

El cine ha tenido un hueco para los animales, al menos, desde 1903, cuando el corto The sick kitten mostró al primer animal de la historia en pantalla: un gatito. Desde entonces, incontables mascotas peludas, aladas, con escamas, minúsculas o colosales han impreso su estampa en celuloide y, en ocasiones, también han dejado huella en el espectador. Estas son algunas de ellas.

Audrey Hepburn y Orangey en Desayuno con diamantes Cinemanía

Un gato con diamantes

Audrey Hepburn encarnó, por felino interpuesto, a un gato indómito y desamparado bajo la lluvia en Desayuno con diamantes (1961). En la película de Blake Edwards, el gato anaranjado carece de nombre, pero en la vida real, su intérprete era un animal de prolífica carrera llamado Orangey, al que un directivo de Hollywood definió como el gato más malévolo del mundo.

Desayuno con diamantes está disponible en SkyShowtime y en Movistar Plus.

Nicolas Cage en 'Pig' Cinemanía

Brandy, la cerda trufera

Los cerdos también pueden ser estrellas de cine. De hecho, el rosado y entrañable protagonista de Babe: el cerdito valiente (1995) demostró que podían, incluso, ser grandes actores.

Sin embargo, aquí nos decantamos por Brandy, la cerda trufera que acompaña a Nicolas Cage en Pig (2021), una película cuyo peregrino argumento (un grupo de ladrones secuestra la cerda de un recolector de trufas, y este abandona el bosque en el que se ha recluido para vengarse) podría ahuyentar a más de un espectador. No obstante, Pig es una conmovedora cinta sobre un hombre en busca de su mejor y única amiga. Y esa es Brandy.

Pig está disponible en Movistar Plus.

Clint Eastwood y su orangután en Duro de pelar

Clyde, un orangután duro de pelar

Tras dirigir El fuera de la ley y protagonizar La trilogía del dólar, Clint Eastwood se puso al volante de un camión, escogió como copiloto a un orangután de setenta kilos y se lanzó a la carretera en busca de pelea. Eso es Duro de pelar (1978), comedia que gozó de notable éxito y certificó que Clint Eastwood también sabía hacer reír si se lo proponía. Aunque hacer reír siempre es más fácil si junto a ti hay orangután como Clyde.

Duro de pelar está disponible en Apple TV.

Fotograma de Kes, de Ken Loach Cinemanía

Kes, un cernícalo proletario

El viejo roble, estrenada en Cannes, podría haber sido la despedida de Ken Loach, el militante y magnífico cineasta inglés. Kes (1969), en cambio, fue una de sus primeras películas.

En ella, Loach se traslada a uno de sus queridos barrios obreros, donde un adolescente recoge y cuida a un cernícalo que, como él mismo, parece privado de horizontes en una ciudad deprimida y sin esperanzas. Con Kes, echó a volar la carrera de un director que sabe que los cielos, a veces, son inconquistables.

Kes está disponible en Amazon Vídeo.

Al azar, Baltasar

Baltasar, un burro a merced de sus amos

Godard dijo que Al azar, Baltasar (1966) era “el mundo en una hora y media”. Una hora y media en la que vemos al burro Baltasar cambiar su ociosa vida junto a una campesina por el tormento al que lo someten sus nuevos dueños, que ven en él solamente un pedazo de carne al que explotar hasta dejar sin resuello. Y eso, desde luego, se parece mucho al mundo.

Al azar, Baltasar está disponible en Filmin.

Paul Newman y Bruno en pleno pulso interpretativo durante El juez de la horca Cinemanía

Un oso guardián para Paul Newman

En El juez de la horca (1972), ese luminoso spaguetti wéstern realizado en Estados Unidos, Paul Newman conoció a su alma gemela cinematográfica. No se trata de Robert Redford, sino de un bonachón oso negro llamado Bruno, una auténtica estrella en el mundo de los animales como Paul Newman lo era en el de los hombres.

En El juez de la horca, Bruno interpreta al “oso guardián” del granuja y salaz juez Roy Bean, un personaje real a pesar de lo delirante que pueda parecer su historia.

El juez de la horca está disponible en Filmin.

Fotograma de El despertar Cinemanía

Flag, el cervatillo solitario

Hasta el más que previsible estreno de un live-action de Bambi, Flag es el cervatillo más icónico del cine. En El despertar (1946), ambientada tras la guerra de Secesión, un niño encuentra a Flag en el bosque y decide cuidarlo, ya que todos sus hermanos han muerto y no tiene a nadie con quien jugar. Flag, no obstante, aún pertenece a la naturaleza e intentará regresar a ella.

El despertar está disponible en Apple TV.

War Horse Cinemanía

Joey, el caballo de batalla

Sin caballos no existiría el wéstern y sin el wéstern, el cine no tendría motivos para existir. Joey, no obstante, no ha galopado por el Monument Valley sino por Francia durante la Primera Guerra Mundial. War Horse (2011) es la última incursión de Spielberg en el cine bélico hasta la fecha y supone, quizá, su cima estética como cineasta.

Si te fascinó el plano secuencia de 1917 en el que un soldado corría bajo el fuego de artillería, espera a ver a Joey galopando a través de las trincheras durante la noche.

War Horse está disponible en Movistar Plus.

Jimmy el cuervo en ¡Qué bello es vivir! Cinemanía

Jimmy el cuervo y Jimmy Stewart

Frank Capra dirigió más de cincuenta películas, Jimmy Stewart apareció acreditado en más de cien títulos y Jimmy el cuervo, en más de mil. Los dos Jimmy y Frank se reunieron en Vive como quieras (1938) y Capra quedó tan satisfecho con ambos intérpretes que repitió con ellos en ¡Qué bello es vivir! (1946), donde el cuervo es la mascota del atolondrado tío de Jimmy Stewart.

Aunque esa fue la última película de Capra y Stewart, no fue la última de Capra y Jimmy, para el cual el director encontraría un papel en la gran mayoría de sus largometrajes posteriores.

¡Qué bello es vivir! está disponible en Prime Video, en Filmin y en Movistar Plus.

Fotograma de Nacida libre Cinemanía

Elsa, una leona en el exilio

Antes de Simba y Nala, estuvo Elsa, la leona de Nacida libre (1966). Basada en hechos reales, la película de James Hill recrea el calvario de un matrimonio para mantener con vida a un cachorro de león encontrado en los bosques de Kenia. Al criarse junto a ellos, el felino se vuelve tan inofensivo como un gato de angora, lo que complica su retorno a la sabana.

Nacida libre está disponible en Filmin.

John Wayne discute ante la atenta mirada de Timber en Hatari Cinemanía

Timber, un elefante de compañía

Si hubiese un Monte Rushmore de Hollywood, el rostro de John Wayne sería el primero en esculpirse. Rocoso, inabordable y con la mejor mirada del cine, contemplar al gigante americano siendo perseguido por una cría de elefante, llamada Timber, mientras suena una divertida y legendaria pieza de Mancini es todo un acontecimiento. Para asistir a él, basta con ver Hatari (1962).

Hatari está disponible en Apple TV.

Fotograma de Umberto D.

Flike, un perro al que aferrarse

Resumir en un solo perro la historia del cine es imposible. Desde Rin Tin Tin en 1922 hasta Messi, el border collie de Anatomía de una caída en 2023, los perros han sido, seguramente, los animales que más risas, lágrimas y también escalofríos (cómo olvidar a Cujo) han desatado en un patio de butacas

Flike, el escurrido perro mestizo de Umberto D. (1952), no es tanto la síntesis de estas mascotas en el mundo del cine, como la síntesis de lo que un perro puede llegar a significar para una persona. Vittorio De Sica consideraba, además, que esta era la mejor película de cuantas había hecho. Y eso, viniendo del director de Ladrón de bicicletas o Matrimonio a la italiana, no puede tomarse a la ligera.

Umberto D. está disponible en Movistar Plus y en FlixOlé.

