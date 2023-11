La sorpresa de Shannon Elizabeth con este detalle de 'American Pie': "Después del #MeToo habría sido muy distinto"

El año que viene se cumplirán 25 años desde el estreno de American Pie (1999), una de las comedias juveniles más populares del cambio de milenio. El cuarto de siglo que ha pasado desde que esta película de instituto sobre la pérdida de virginidad de sus protagonistas es perceptible para cualquiera que acceda hoy en día a su imágenes.

Así lo evidenció desde el punto de vista de la sensibilidad del público respecto a determinadas cuestiones una de las integrantes de su reparto, Shannon Elizabeth. La actriz estadounidense interpretó el papel de Nadia, una estudiante centroeuropea de intercambio en el instituto de los protagonistas, en Michigan.

La escena de Nadia en 'American Pie'

Jim, el personaje de Jason Biggs, se marca como primer objetivo para perder la virginidad mantener relaciones sexuales con Nadia. Cuando ella va a casa de Jim con la excusa de estudiar, él la deja sola en su habituación mientras se cambia de ropa sin saber que una cámara oculta está grabando cómo se desnuda. Esas imágenes acaban siendo distribuidas a todos los alumnos del instituto en lo que supone la lamentable construcción de un gag a partir de un flagrante delito contra la intimidad.

Shannon Elizabet en 'American Pie'

Para colmo, las consecuencias inmediatas del escándalo por la distribución de ese material es la expulsión del personaje de Nadia, enviada de vuelta a su país, sin que se tenga constancia de reprimenda alguna para los autores del vídeo ilícito. "Dios, ¿me mandaban de vuelta a casa?", se pregunta sorprendida Shannon Elizabeth en una entrevista para Page Six realizada en 2019 con motivo del 20 aniversario de American Pie.

"Si esto hubiera salido después del movimiento #MeToo habría supuesto un problema. Creo que se habría hecho de una forma completamente distinta", asegura la actriz, quien a pesar de su escaso tiempo en pantalla pasó a convertirse en una estrella popular gracias a la película. Además de participar en otras comedias como Scary Movie (2000) o Juerga de solteros (2001), posteriormente recuperó el papel de Nadia en la secuela American Pie 2 (2001) y con un cameo en American Pie: El reencuentro (2012).

¿Cómo se rodó?

En la misma entrevista, Shannon Elizabeth también aportó detalles sobre el rodaje de la escena en cuestión, que a buen seguro también se habría desarrollado de manera diferente si la película dirigida por Paul y Chris Weitz se hubiera hecho hoy en día cuando la figura de los coordinadores de intimidad se ha convertido en un estándar de la industria.

"Era un set cerrado y estábamos solos el sonidista y yo", recuerda la actriz. "No paraba de pensar en lo raro de la situación. Estábamos en una habitación cuadrada que habían construido en medio de un almacén y le habían pedido que se marchara a todo aquel que no fuera necesario para la escena".

"Eso es lo que más recuerdo. Estábamos solos el chico del micrófono y yo, intentando hacer chistes con los directores para tomárnoslo con ligereza, porque si yo no me mostraba nerviosa así no los pondría nerviosos a ellos", concluye. Simplemente intenté no darle mucha importancia", concluyó.

