Universal pone en marcha una nueva película de 'American Pie' que "refresque" la saga

No hay franquicia de éxito que no pueda actualizarse de forma que siga dándole dinero al estudio. Ni siquiera una con, a priori, tantas dificultades para encajar en el presente como American Pie. La primera película llegó en 1999, dirigida por Paul Weitz y escrita por Adam Herz, y se centraba en los esfuerzos de varios chavales para perder la virginidad antes de graduarse. Las bromas sexuales y chistes que no han envejecido del todo bien estaban a la orden del día, pero la película ganó 235 millones de dólares y no le quedó otra que alargarse en tres secuelas más manteniendo un reparto encabezado por Jason Biggs, Alyson Hannigan o Mena Suvari.

Mientras tanto, otras tantas películas de American Pie asaltaban el mercado del vídeo (manteniendo al padre del personaje de Biggs, interpretado por Eugene Levy, como improbable conector), y en 2020 asistíamos al correspondiente reboot femenino, American Pie: Las chicas mandan. Se desconoce qué enfoque seguirá la actriz y guionista Sujata Day en el encargo que le acaba de hacer Universal Pictures, aunque desde luego hay un compromiso por que su película sea un chorro de “aire fresco” para la franquicia. Según recoge The Hollywood Reporter, la major ha reclutado a Day para que desarrolle y escriba una nueva entrega de American Pie, sin que aún haya reparto confirmado ni alguien que dirija, y sin que haya trascendido detalle alguno del argumento.

Antes que como guionista, Day ha acogido cierta visibilidad como actriz, siendo una figura muy vinculada a Sundance que intervino en la webserie The Misadventures of Awkward Black Girl, de Issa Rae, antes de hacerse con un papel en el proyecto que haría famosa a esta última, Insecure. También se ha dejado ver por I Think You Should Leave, pero sin duda su consagración ha venido con la comedia dramática Definition Please. Dirigido, escrito y protagonizado por Day, el film de 2020 narraba el regreso a casa de una campeona del deletreo, lidiando con su madre enferma y su hermano distanciado, y fue premiado en varios festivales indie antes de ser distribuido por Array, el sello de Ava DuVernay.

Day también tiene una webserie en YouTube, This is My Story, y desde luego su perfil es muy particular para una saga de las características de American Pie. ¿Se tratará de una modernización más centrada en lo intimista? ¿Habrá, como lo hubo con Las chicas mandan, un intento de comunicar American Pie con el feminismo? Tendremos que esperar a que Universal dé más detalles del proyecto.

