¿Quién es Rachel Sennott? Conoce a la reina de la comedia de la Generación Z

Dicen que para conocer realmente a una persona basta con mirar su Twitter -o su X, o su cuenta en la nueva Dojo Mojo Casa House de Elon Musk, como sea que prefieras referirte a ella-. La cuestión es que ahí es donde se descubren los pensamientos más profundos y oscuros de la gente. Por ejemplo, en 2018, Rachel Sennott escribió: "Voy a una cita esta noche con 11 dólares en mi cuenta del banco... Esperemos que no sea feminista".

Hoy es imposible encontrar ese tweet. La actriz ha borrado por completo su rastro en la red social que la ayudó a impulsar su carrera. ¿La razón? La misma de siempre: eso de ver cómo la gente comenta incesantemente cosas malas sobre ti. Para el recuerdo queda ya la respuesta que recibió de aquel chico quien, según contó la propia actriz más tarde a través de su cuenta, "en los tres primeros minutos de cita me dijo: 'Te sigo en Twitter, no te preocupes, yo me encargo".

Una desaparición en redes que nada tiene que ver con su presencia cada vez más potente en las mayores producciones cinematográficas de la temporada. Recientemente, la actriz ha trabajado en la ya cancelada y super polémica serie de HBO Max The Idol, y, el pasado 25 de agosto, arrasaba entre la crítica estadounidense con el estreno de su nueva comedia sexual lésbica adolescente Bottoms.

Tal y como debes estar pensando, así es, Rachel Sennott no escoge sus trabajos al azar y, seguramente por ello, está camino de convertirse en el nuevo referente de la comedia televisiva de la próxima generación.

Emma Seligman y Rachel, las Shiva Babies

Lo que la universidad ha unido, que no lo separe el hombre. Como un Matt Damon para su Ben Affleck, la historia de Sennott no puede contarse sin ligarla a la de la guionista y directora de cine canadiense Emma Seligman -otro nombre al que vale la pena no perderle la pista-.

Compañeras de clase en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, ambas conocieron por primera vez el éxito en 2021 con Shiva Baby, comedia dramática escrita por Seligman (basada en su cortometraje homónimo de 2018) y protagonizada por Sennott sobre una estudiante universitaria que se encuentra con su sugar daddy en un funeral judío al que también asisten sus padres.

Rachel Sennott en 'Shiva Baby' Cinemanía

Un proyecto que arrasó en la temporada de premios de cine independiente de aquel año y que se convirtió en el hermano mayor de Bottoms, comedia concebida por ambas mientras trabajaban en su primera película juntas -esta vez Sennott firma el guion junto a Seligman- y que, coprotagonizada por Ayo Edebiri (The Bear), se ha convertido en la gran sorpresa del verano.

Cabe aclarar que puede que el éxito de Bottoms, en la que también participan Nicholas Galitzine, Kaia Gerver, Marshawn Lynch y Havana Rose Liu, entre otros, haya sido tachado de sorprendente por su poca promoción y su estreno en limitadas salas, porque ciertamente no lo es si se tiene en cuenta, no solo la participación del dúo Seligman-Sennott, sino también la del de Sennott-Edebiri.

Rachel Sennott y Ayo Edebiri en 'Bottoms' Cinemanía

El mismo año que la actriz estrenó Shiva Baby en cines, apareció en televisión junto a su coprotagonista en Ayo and Rachel Are Single, una serie de sketches satíricos sobre el mundo de las citas en Nueva York que ya nos dejó ver la complicidad, química y comicidad que estas dos comediantas podían llevar a la pantalla.

Con reminiscencias de Supersalidos y American Pie, pero con chicas sáficas en vez de chicos heteros intentando ligar con las animadoras de turno, el segundo largo de Seligman ha arrasado en la taquilla estadounidense y ha reconfirmado a Sennott como referente emergente de la comedia de una nueva generación (con este éxito inesperado en cines, "¿para cuando su llegada a España?" -preguntaron ellos, ansiosos).

Comedias para una nueva generación

Mientras esperábamos sin saberlo a la comedia LGTBI que salvaría el verano de 2023, Sennott fue abriéndose camino con otras producciones como la serie Call Your Mother (2021), por la que se mudó a Los Ángeles desde Connecticut, donde vivió su infancia junto a sus cuatro hermanos.

Sin embargo, fue en Nueva York donde conoció su verdadera vocación, basada no tanto en la actuación, sino en los sketches cómicos y la comedia de open mic que, según contó a The Washington Post, conoció gracias a haber tenido una cita en un bar. Nacida en el seno de una familia católica, y llegada a la universidad sin ningún tipo de experiencia sexual, decidió bromear sobre su vida amorosa, lo que le dio "cierta sensación de control".

Fotograma de 'Bodies Bodies Bodies' Cinemanía

De ahí a los programas de televisión y, finalmente, al cine, Bodies Bodies Bodies (2022) supuso su segundo gran éxito tras su carta de presentación con la colaboración con Seligman. Este thriller cómico dirigido por Halina Reijn y coprotagonizado por Amandla Stenverg, Maria Bakalova, Myha'la Herrold y Pete Davidson remarcó lo que la actriz ya había dado a entender con Shiva Baby: que lo suyo es la comedia para la generación Z.

Con más de un trabajo a la espera de ver la luz y en el que la actriz explorará otros géneros (I Used To Be Funny, Finalmente l'alba y Holland, Michigan aguardan sus fechas de estreno), puede que Sennott ya no esté en Twitter, pero no hará falta ver sus publicaciones para que no dejemos de saber qué es de su vida. Aunque, la próxima vez que tenga un problema con una cita, deberá ingeniárselas de otra manera para no pagar ella la cuenta.

