El paupérrimo sueldo que cobró el actor que interpretó a Stifler en 'American Pie'

En un momento en el que Hollywood ebulle con la huelga de actores que exige unas condiciones dignas para el desempeño de su labor en la industria cinematográfica, los datos de los sueldos de algunos de ellos están viendo la luz y no dejan de sorprender a los espectadores. En 1999, Seann William Scott hacía reír al público en su papel como Steve Stifler en la primera película de la franquicia American Pie. Un bombazo por el que, pese a todo, el norteamericano cobró un sueldo irrisorio para su mayúsculo éxito.

Scott contaba en el el programa de conversaciones presentado por Rick Elsen (vía Deadline) que tan solo cobró 8.000 dólares por su participación en un filme que recaudó hasta 235 millones de dólares, partiendo de un presupuesto de 11 millones. Una cantidad que por aquel entonces resultó ser "mucho dinero" para él.

"Recuerdo que después me compré un Ford Thunderbird de segunda mano por unos 5.000 o 6.000 dólares. No recuerdo que pasó con los otros 2.000 porque terminé trabajando en el zoológico de Los Ángeles como el tipo de los churros, por lo que quizás fue menos de 8.000 dólares", ha señalado Scott.

El actor repitió en el mismo papel en otras tres secuelas de la franquicia: American Pie 2 (2001), American Pie: ¡Menuda boda! (2003) y American Pie: El reencuentro (2012). Una saga que cuenta con hasta nueve entregas y que próximamente podría resucitar con una décima, después de que Universal Pictures mandara el encargo en 2022 a la actriz y guionista Sujata Day.

La nueva película de 'American Pie'

Scott aumentó su caché en las secuela posteriores, alcanzando un sueldo de hasta 5 millones de dólares por su última participación en la franquicia en 2012. Además, el intérprete conseguía aumentar su fama con su aparición en clásicos como Colega, ¿dónde está mi coche? (2000), Road Trip (Viaje de pirados)(2000), Destino final (2000) o Cuestión de pelotas (2007), mientras también ponía voz al personaje de Crash en las películas de Ice Age.

Sin embargo, Scott sintió que este papel acabó encasillándole en la industria, pese a sentirse eternamente agradecido por él. "No es que creyese que Martin Scorsese me iba a elegir para su próximo proyecto, porque entendía por qué no me llamaban para ese tipo de películas, ya que solo hubiera distraído a la audiencia. Terminé encasillado, pero siempre afortunado de tener la posibilidad de hacer reír a la gente", confesaba recientemente.

En la actualidad, el actor que interpretaba Stifler también se encuentra en negociaciones para su posible retorno en la nueva película de la franquicia, que podría llegar también junto al retorno de otros personajes icónicos como Jim (Jason Biggs), Michelle (Alyson Hannigan) o los padres de Stifler, interpretados por Jennifer Coolidge y Eugene Levy.

