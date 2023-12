Las miniseries de HBO Max que te dará tiempo a ver en este puente de diciembre

Diciembre ha comenzado en España con un tentador puente de cinco días que servirá, también, para amortiguar el próximo bullicio de las Navidades: la calma antes de la tempestad. Entre las compras anticipadas o, quizá, aprovechando los tiempos muertos en estaciones y aeropuertos, puede que se te ocurra ponerte al día con alguna miniserie o de HBO Max. Pero, ¿cuál?

El catálogo de HBO (que, en unos meses, pasará a llamarse Max, a secas) no lo pone fácil: en total, acumula más de 3.000 títulos, y muchos de ellos son series de corta duración. Por eso, hemos seleccionado las miniseries más comentadas de la plataforma en la actualidad; las más populares para que, en tu regreso a la oficina, no te quedes al margen durante las conversaciones seriéfilas de tus compañeros.

‘La edad dorada’

Dos temporadas y 15 episodios en total (el último, emitido el pasado 3 de diciembre) pudieran ser demasiados, pero te prometemos que parecerán muchos menos cuando sepas que su creador es Julian Fellowes, el hombre detrás de Dowton Abbey. De nuevo, Fellowes se sumerge en el entramado aristocrático a través del que se mueve mejor que nadie aunque, esta vez, en el Nuevo Mundo.

‘The last of us’

Al contrario que el resto de los integrantes de esta lista, The last of us no es una recién llegada al catálogo de HBO Max, ya que se estrenó a principios de 2023 y se prevé que su segunda temporada llegará a la plataforma en 2025. Pese a todo, la adaptación del célebre videojuego sigue en la cresta de su popularidad, y todos estos meses plagados de novedades no han podido desbancar a la serie de Pedro Pascal de su trono.

’30 monedas’

Su extensión (16 episodios que rondan, cada uno, la hora de duración) no la hacía una candidata idónea para consumir en cinco días, pero la serie de Álex de la Iglesia ha gozado de tal repercusión mundial que habría sido una temeridad no incluirla: el carnaval de terror, fantástico y suspense del director de El día de la bestia ha copado con frecuencia, desde su estreno en HBO Max, la cima de lo más visto internacionalmente, imponiéndose sobre series como Rick y Morty o La edad dorada.

‘Julia’

Como The bear, pero sin el riesgo añadido de sufrir un ataque de ansiedad, Julia nos muestra el rostro más cálido y sosegado de la cocina a través de la vida de una chef que, en los años 60, se hizo popular en la televisión estadounidense. Con todo, Julia no es un biopic al uso y se adentra en la propia realización de un programa de cocina, desvelando sus ángulos más recónditos y, también, los ingredientes secretos de la receta del éxito. En España, al menos, los ha encontrado, porque se halla actualmente en el primer puesto de HBO Max.

‘Bookie’

Si aún te quedan fuerza tras el televisivo atracón, Bookie es justo lo que estás buscando: una comedia dirigida y guionizada por Chuck Lorre (creador, entre otras, de la sitcom Big Bang Theory) que va aún por su segundo capítulo. Este 7 de diciembre, HBO Max incorporará dos episodios más sobre esta historia de corredores de apuestas que ven, aterrorizados, cómo el gobierno está a punto de chafarles las carreras al legalizar su negociado. La primera temporada contará con 8 capítulos y ya es la tercera serie más popular de HBO Max en España.

