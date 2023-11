Los Javis hablan sobre 'La Mesías': "Los niños no están preparados para aceptar que sus padres les están haciendo daño"

El pasado 16 de noviembre, Movistar Plus+ incorporó a su catálogo el último episodio de La Mesías. Una semana después, la obra de Los Javis empieza a adentrarse en su propia posteridad: ¿Tendrá algo que decir La Mesías dentro de cinco o seis años? ¿Sus acólitos los seguirán siendo para entonces? Por el momento, el título, de siete capítulos, ostenta la segunda posición en Filmaffinity, tras The last of us, como la mejor serie de 2023; y la cuarta, tras Antidisturbios, Patria y Fariña, como la mejor serie de España.

Los premios Forqué han regado a La Mesías de nominaciones: mejor serie, dos candidaturas en mejor interpretación femenina y otras dos, en el apartado masculino. Es de esperar que el criterio de los Feroz no sea muy diferente. Entre tanto, Los Javis se hayan inmersos en la gigantesca rueda de la promoción: televisiones, periódicos, pódcast… Cualquier puerta que se abra.

Los Javis acuden a 'Joaquín, el novato'. ANTENA 3

Uno de los primeros cangilones de esta noria fue, precisamente, el pódcast de su amiga y antigua colaboradora Soy una pringada (Esty Quesada), Special people club, dedicado a los miedos más profundos de cada ser humano. Los Javis, aprovechando La Mesías, hablaron de los desencadenados por la fe y, al hacerlo, dejaron al descubierto el corazón de su serie.

¿Cuál es el secreto de ‘La Mesías’?

A lo largo de su conversación con Esty Quesada, Javier Calvo y Javier Ambrossi dieron cuenta de los terrores que atravesaban a los personajes de La Mesías pero, sobre todo, a las personas que estos representan. En especial, se centraron en la propia Mesías, Montserrat (a la que interpretan Ana Rujas y Lola Dueñas), a la que describieron como una mujer que “no puede aceptar que ella que era tan guapa, tan enérgica y libre, haya tenido una vida que haya sido estar encerrada y postrada en una cama, con un hombre al que no sabe si quiere”.

“Por eso, se inventa que es La Mesías, para ser, al menos, la protagonista de algo”, apuntó Javier Calvo. “Nuestra mente, para no aceptar la cosa más dolorosa, que tus padres, los encargados de quererte y cuidarte, te están haciendo daño, acepta cualquier otra cosa”, explicó Ambrossi. Así, Montserrat construye una fantasía, un “cuento de hadas”, gracias a la religión, que la protege de esta lacerante certeza. Por eso mismo, el último capítulo de La Mesías se titula Wonderland (País de las maravillas).

