Álbum de 'The Last of Us': tú también te dejarías infectar por estas fotos detrás de las cámaras

Era uno de los estrenos más esperados del año y, aún así, ha conseguido superar todas las expectativas. The Last of Us, que llegaba en enero a HBO Max para adentrarnos en unos EE UU postapocalípticos, se ha convertido semana tras semana en un auténtico fenómeno que ha encandilado a los fans del juego de Naughty Dog y también ha conquistado a los seriéfilos que no sabían pronunciar Cordyceps.

Ahora cuesta imaginarse una pequeña pantalla sin ese vínculo paternofilial que se ha ido desarrollando entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), sin la historia de amor entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) o sin esa noche en un centro comercial junto a Ellie y Riley (Storm Reid).

La primera entrega de la apuesta nos ha infectado más que cualquier virus y ahora solo nos toca esperar que la segunda no tarde en llegar. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con las mejores fotos detrás de las cámaras que han compartido los actores de The Last of Us. No hay inmunidad ante tanta ternura.

"¿Has hecho los deberes?".

"Rompecorazones, ¿verdad?". En los comentarios, Pascal responde: "Mis dos pequeñas grandes jefas".

"Estamos en la carretera al infierno".

"Carrete desastre de los episodios 1-4".

"Si vas a pasar tres semanas de noche en un callejón sin salida, hazlo bien".

"Carrete de los episodios 5 y 6".

"Episodio 7".

"Detrás de las cámaras de The Last of Us y sí, ese sándwich estaba de muerte".

"Compartiendo nuestro amor por lo antiguo con los jóvenes. Nos creemos guays. No estoy seguro de que Nico y Ksenia lo crean".

"Joel y Tommy. Estas fueron tomadas la noche que acabamos de rodar el episodio 1. Es un honor trabajar con un actor como Pedro Pascal. La combinación de fuerza, corazón y jovialidad que posee es increíble y es un placer verlo de primera mano. Te quiero, hermano. Gracias por tu gran trabajo".

"¿Quieres hacer una serie? Así se hace. Consigue un Lamar Johnson, un Keivonn Woodard, un Pedro Pascal y una Bella Ramsey. Si tienes suerte de encontrar una Melanie Lynskey también te lo recomiendo fervientemente. Eso es todo. ¿Ves? Fácil".

"Esta va por nuestro elenco sucio".

