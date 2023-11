Adiós a 'El joven Sheldon': la séptima temporada de la precuela de 'The Big Bang Theory' será la última

Dentro de la nueva y controvertida directiva de Warner Bros., surgida tras la fusión con Discovery, es tan importante darle prioridad a las salas de cine de toda la vida como exprimir a fondo cualquier IP que se tenga en nómina. David Zaslav, como CEO, está trabajando duro para no dejar ninguna propiedad creativa sin su correspondiente relanzamiento, lo que en el peor de los casos conduce a la próxima existencia de una nueva serie de Harry Potter que readapte los libros y en el caso más lógico... otro spin-off de The Big Bang Theory. Este llegaría en algún momento a Max, una vez HBO Max se haya rebrandeado internacionalmente.

La idea del creador Chuck Lorre, que tiene un contrato de exclusividad con Warner Bros. Television, era ponerse con él una vez concluyera sus deberes con El joven Sheldon, la precuela de The Big Bang Theory que actualmente triunfa en CBS, y ese momento ha llegado. Según The Hollywood Reporter, CBS Entertainment ha resuelto concluir la serie en su próxima temporada (la séptima), de modo que a partir de ahora Warner Bros. Television se pliegue al influjo de Max. El joven Sheldon volverá con esa séptima temporada este 15 de febrero, y el 16 de mayo habrá concluido con un episodio especial de una hora.

Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment, ha aplaudido el impecable rendimiento de El joven Sheldon durante estos siete años. “Como precuela de una de nuestras grandes comedias, El joven Sheldon demostró que un rayo puede caer dos veces. Se diferenció con un reparto extraordinario que dio vida a los personajes con historias únicas y sinceras que atrajeron al público desde el principio. Nuestro más sincero agradecimiento a los productores ejecutivos Chuck Lorre, Steve Molaro y Steve Holland y a todo el equipo de guionistas y productores por sus seis maravillosas temporadas”.

“Estamos deseando ver cómo se desarrolla su última temporada y despedirla como es debido con los mejores episodios para disfrute de sus fans”. Los creadores, por su parte, declaran que “Poder contar el origen de Sheldon Cooper y ampliar la historia para incluir a toda la familia Cooper ha sido una experiencia maravillosa. Agradecemos a nuestros fans abrazar este capítulo de los Cooper estas últimas seis temporadas, y en nombre de toda la familia de El joven Sheldon, estamos emocionados de compartir esta temporada final con todos”.

El joven Sheldon comparte el destino de otras series en las inmediaciones del imperio Warner como Superman & Lois, en The CW, que también han llegado a su final. El primer spin-off de The Big Bang Theory (Lorre aún no ha desvelado qué trama para el siguiente) narraba los años de adolescencia de Sheldon, popularmente interpretado por Jim Parsons en la serie original. En El joven Sheldon su papel corrió a cargo de Iain Armitage mientras Parson era voz narradora. La audiencia no ha dejado de acompañar durante su andadura como ocurrió con The Big Bang Theory, y seguirá acompañando a buen seguro ahora que llega el final.

