De HBO Max a Max: qué prepara la nueva plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery

«Somos una empresa de contenido», ha dicho una y otra vez David Zaslav durante el reciente encuentro con prensa y accionistas de Warner Bros. Discovery. «Es lo que hacemos». «El producto no es nada sin el contenido». La intención del evento era presentar los detalles de la inminente fusión de HBO Max y Discovery+: una que reunirá bajo un mismo techo todas las propiedades de Warner y Discovery, y que obedece a la fusión que ambas compañías consolidaron en 2022.

Dicha fusión ha traído aparejada por un lado la desvinculación de AT&T (conglomerado que compró WarnerMedia en 2018 y priorizó el streaming en los meses más crudos del coronavirus), y por otro el nombramiento de Zaslav como CEO. Este empresario lleva siendo presidente de Discovery Communications desde 2006, con lo que se había especializado en la no-ficción de su empresa (entre reality shows, programas de cocina y true crime) antes de pasar de pronto a dirigir una major histórica de Hollywood. Una que acaba de cumplir un siglo de vida.

Zaslav está al mando de un catálogo ingente de, sí, «contenido», pues debemos entender como tal una masa informe de títulos que ahora pasará a cobijarse en un mismo servicio de streaming. Max es el nombre, y el eslogan es «The One to Watch». O «lo que hay que ver», nombre lógico por la enorme oferta que canalizará para competir con Disney+, Amazon Prime Video y el resto de contrincantes en la guerra streaming. Esto es lo que podemos esperar, por ahora, de Max.

El servicio

HBO Max pasará a ser Max este 23 de mayo en EE.UU., cambiando el color púrpura de su logo por uno azulado. Todos los usuarios de HBO Max migrarán automáticamente a la nueva plataforma de streaming cuya interfaz ha presentado en sociedad JB Perrette, figura central de la operación. Perrette ha señalado que esta migración no supondrá coste alguno; el precio va a quedarse en 15.99 dólares al mes y se mantendría estable el resto de territorios. La cuota mensual en España de Max será, por tanto, la de los acostumbrados 8.99 euros.

Aunque Max tardará lo suyo en llegar aquí. Max será funcional para lo que queda de año en EE.UU. y Latinoamérica: en Europa, y por tanto en España, habrá que esperar a principios de 2024. Cada suscriptor pasará entonces a contar con la parrilla habitual de contenidos de HBO Max sumando la de Discovery, lo que vendría a ser toneladas de no ficción adscrita a HGTV, Food Network, Animal Planet (rival directa de National Geographic que ahora posee Disney) o Magnolia Channel.

Durante el evento la gente de Warner Bros. Discovery ha anunciado algún que otro proyecto adscrito a Discovery, en materia de varios reality shows o de una serie inspirada en el podcast SmartLess: se trata de SmartLess On the Road, y al igual que el programa primigenio está encabezada por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes. No obstante, ha sido a partir de la ficción (esto es, al feudo de la antigua HBO Max) donde la directiva se ha preocupado por generar más titulares.

Lo que conocíamos

Warner Bros. Discovery se ha comprometido a estrenar en cines 20 películas por año y a incorporar al catálogo 40 contenidos cada mes. Parte de los segundos pasarán a ser conocidos como Max Originals, y constituirán series con el sello de prestigio de HBO (algo que a la compañía le preocupa mucho mantener). Algunas ya disfrutan del calor del público, y otras quuieren hacerlo pronto.

En ese sentido Zaslav y los suyos han presumido de que Max se mantendrá como el hogar de series del calibre de The Last of Us, Euphoria, Succession y The White Lotus. En primera instancia se han acordado del avispero que tiene montado DC Studios para celebrar que este universo cinematográfico también tenga incidencia directa en el streaming, partiendo de El Pacificador y de la directiva de James Gunn y Peter Safran para concretarse en un título muy esperado: El Pingüino, serie spin-off de The Batman que protagoniza Colin Farrell.

El Pingüino ha podido enseñar tráiler porque lleva meses en producción (su estreno está previsto en algún punto de 2024). No ocurre lo mismo con la segunda temporada de And Just Like That, el revival de Sexo en Nueva York con continuidad asegurada. Ni tampoco con Welcome to Derry, una serie precuela del díptico It que dirigió Andy Muschietti basándose en Stephen King y que tanto dinero generó en las arcas de Warner.

Series como The Flight Attendant, Hacks o La vida sexual de las universitarias mantienen su plan de nuevas temporadas. Gremlins: Secrets of the Mogwai es por otro lado una serie animada que lleva en desarrollo incluso desde antes de que existiera HBO Max. Produce Steven Spielberg indagando en el pasado de los Gremlins de Joe Dante, y por fin ha dejado ver un tráiler durante el evento. Se ha anunciado que llegará en mayo a catálogo, con lo que recibirá en primicia el nacimiento de Max.

Lo que no esperábamos, por otra parte, es que Warner también anunciara una serie derivada de la saga Expediente Warren que impulsa James Wan, en conjunto a la confirmada serie anime de Rick y Morty y a otra serie derivada de The Big Bang Theory cuando El joven Sheldon está emitiendo su sexta temporada. De ninguno de estos proyectos han trascendido detalles, aunque sí ha habido prisa por concretar un exploit inesperado de Barbie: uno de los grandes estrenos de 2023 para Warner.

Un fotograma de 'Expediente Warren' Warner

De la película de Greta Gerwig, y nacido de la colaboración entre Warner Bros. Pictures, Mattel y HGTV (canal de Discovery destinado al cuidado del hogar), se ha dado a conocer la existencia de Barbie Dreamhouse Challenge: un próximo reality show cuyos concursantes intentan convertirse en Barbies de la vida real o algo así. Este es el tráiler.

Otra serie animada, Tiny Toon Looniversity, intentará sacar rédito de una propiedad tan querida como los Looney Tunes, mientras que Bloys se ha querido dejar para el final los dos grandes anuncios de la velada. Por un lado, el presidente de HBO Max ha confirmado que La casa del dragón dará paso a una segunda precuela de Juego de tronos, por título A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Por otro, y aunque había quien deseara que fuera broma, es cierto que Warner prepara una serie de Harry Potter. Bloys lo confirma: será un proyecto a largo plazo, que se extienda durante diez años y adapte con fidelidad extrema las novelas de J.K. Rowling. Quien, por cierto, será productora ejecutiva, en un ambicioso formato en el que cada temporada corresponderá a un curso de Hogwarts. Aún no hay intérpretes reclutados que quieran dedicarle una década de su vida al proyecto.

Lo que está por conocer

Finalmente, aunque sin salir de la etiqueta recién acuñada de Max Originals, la directiva de Warner Bros. Discovery ha lanzado los tráilers de las tres próximas series más potentes que podemos esperar que invadan el catálogo en los próximos meses. Por un lado tenemos True Detective: Night Country. La cuarta temporada de esta serie antológica, una de las más reputadas de la trayectoria de HBO (al menos en lo relativo a su primera temporada), que propone un nuevo drama policial encabezado por Jodie Foster a emitirse este año.

Por otro está The Regime, serie que protagoniza Kate Winslet tras liderar una de las series recientes más aclamadas de HBO, Mare of Easttown. En esta ocasión Winslet interpreta a la máxima líder de un país europeo ficticio, impulsando una agria sátira política que desarrolla Will Tracy y cuenta con Stephen Frears entre sus directores. Junto a Winslet encontramos a Matthias Schoenaerts, la nominada al Oscar Andrea Riseborough y Hugh Grant. La miniserie se estrena el año que viene.

Por último está El simpatizante, thriller de espionaje previsto para 2024 que no puede tener un equipo más imponente detrás. Dirige Park Chan-wook luego de encandilarnos con Decision to Leave, y en el reparto destaca un Robert Downey Jr. pasadísimo de rosca. La miniserie se basa en la novela ganadora del Pulitzer de Viet Thanh Nguyen, ambientándose en los días más convulsos de la guerra de Vietnam.

