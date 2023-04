'A Knight of the Seven Kingdoms': HBO anuncia oficialmente la nueva precuela de 'Juego de tronos'

Por si Canción de hielo y fuego no fuera un proyecto lo bastante monumental, George R.R. Martin siempre ha querido expandirlo en otras direcciones más allá de la historia central que adaptara Juego de tronos. El empeño de Martin por enriquecer su mundo, así las cosas, llevó a Fuego y sangre y consecuentemente a La casa del dragón: precuela de Juego de tronos que HBO desarrolló con un éxito formidable.

La casa del dragón fue renovada rápidamente, en respuesta a la pasión del público por la historia de la dinastía Targaryen varios siglos antes dla trama de Canción de hielo y fuego. Más allá de esta serie (todo un récord de audiencia para HBO), sabíamos que la compañía estaba preparando otros spin-offs de Juego de tronos, incluyendo una hipotética secuela centrada en Jon Nieve con su intérprete, Kit Harrington, al mando.

Había otras precuelas tanteadas, como la adaptación de Cuentos de Dunk y Egg. Esta última ha sido la gran protagonista de un reciente evento de Warner Bros. Discovery para prensa y accionistas, donde se ahondó en los detalles de la inminente fusión del servicio de streaming HBO Max con Discovery+. El resultado de esta será Max, llegando a España a principios de 2024, y uno de sus platos fuertes (al margen de la segunda temporada de La casa del dragón) será A Knight of the Seven Kingdoms.

Es decir, la adaptación de Cuentos de Dunk y Egg, cuya existencia HBO ha hecho oficial. Cuentos de Dunk y Egg es un ciclo narrativo que Martin publicó entre 1998 y 2010, compuesto por tres novelas: El caballero errante, La espada leal y El caballero misterioso. Estas tres historias fueron recopiladas en 2015 dentro del libro El caballero de los siete reinos, que será el que adapte la nueva precuela de Juego de tronos.

Según confirmó el presidente de HBO Casey Bloys, el título completo de este proyecto es A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Con lo que no hay dudas: tal era en inglés el título de El caballero errante, así que la nueva serie adaptará de forma lineal los Cuentos de Dunk y Egg a través de un equipo que forma el mismo Martin como productor ejecutivo en compañía de Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis: todos ya involucrados en La casa del dragón.

Dunk y Egg es el apodo de Ser Duncan el Alto y Aegon V Targaryen. El caballero de los siete reinos cuenta las aventuras de este ilustre caballero y de su pequeño escudero a 90 años de los acontecimientos de Canción de hielo y fuego. Apunta a ser un giro de la marca de Juego de tronos hacia peripecias más tradicionales y escapistas, limando quizá el tono de intriga política. Aún no tiene reparto ni fecha de estreno en Max.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.