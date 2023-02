'Welcome to Derry': En marcha la serie precuela de 'It' destinada a HBO Max

El universo de Stephen King es tan vasto que HBO Max lleva tiempo queriendo profundizar en él, sin necesariamente tener que pasar por el peaje de acometer una adaptación rigurosa. El novelista estadounidense ha desarrollado tal background en torno a algunos de sus títulos más conocidos que parece fácil plantear proyectos a partir de estos contextos, como J.J. Abrams probó en Castle Rock. Es lo que derivó, así, en que HBO Max empezara a desarrollar una precuela de El resplandor en 2020, para indagar en el pasado del hotel Overlook.

Dicha serie terminó siendo cancelada, y la sucedió la posibilidad de otra precuela a partir de It. Del mismo modo que Warner había cimentado El resplandor y Doctor Sueño como posibles puntos de partida para la serie correspondiente, la major había estrenado con gran éxito el díptico It, entre 2017 y 2019. De ahí que fuera socorrido pensar en el universo de It como generador de spin-offs, y tras meses dándole vueltas HBO Max ha dado la orden de producción para una serie precuela.

Su título provisional es Welcome to Derry, por la localidad donde se ambienta la trama. El ficticio pueblo de Derry, situado en el Maine natal de King, ha recibido esporádicamente y a lo largo de los siglos la visita de un ente demoníaco que acostumbra a devorar niños: podemos llamarle “Eso” o Pennywise cuando acoge su forma preferida, la de un payaso asesino. Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård, era el antagonista de las películas de It, y su sombra volverá a acechar Derry en una serie de la que informa Entertainment Weekly.

El vínculo con el díptico de Warner Bros., que arrasó en taquilla, está claro desde la presencia de Andy y Barbara Muschietti en el proyecto. Andy Muschietti dirigió las dos películas de It (antes de encabezar el turbulento rodaje de The Flash, con estreno previsto para este 16 de julio), produciendo junto a Barbara, y ambos volverán a ser productores en Welcome to Derry con la idea de que Andy dirija varios episodios.

El origen de Pennywise

Los hermanos han insistido sobre su afinidad con el material en un comunicado: “Cuando éramos adolescentes nos turnábamos para leer capítulos de It hasta que el libro de bolsillo se hizo pedazos. Es una historia épica amplísima, mucho más de lo que podíamos explorar en nuestras películas de It. Estamos impacientes por compartir la profundidad de la novela de Steve, con todo su corazón, humor, humanidad y horror”.

La primera It nos presentaba al Club de los Perdedores durante su infancia, con Sophia Lillies, Finn Wolfhard o Jaeden Martel en el reparto. Fue la primera vez que se enfrentaron a Pennywise, para hacerlo nuevamente de adultos en It: Capítulo 2 con los rostros de Jessica Chastain, Bill Hader y James McAvoy. Posiblemente el planteamiento de Welcome to Derry pase por examinar el pasado del pueblo, con anteriores ataques de Pennywise, de forma que los Perdedores no hayan nacido aún.

No cabe esperar, por tanto, que estos actores hagan acto de aparición, pero bien podría hacerlo Skarsgård (tras intervenir en la mencionada Castle Rock). Welcome to Derry se encuentra en una fase muy prematura de desarrollo, pero ya ha recibido la bendición de King: “Estoy encantado de que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegro de que Andy Muschietti vaya a estar ahí junto a un grupo de expertos que incluye a su talentosa hermana, Barbara”, declara el escritor. “¡Globos rojos por todas partes!”

