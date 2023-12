Estas son las mejores series de 2023 según The New York Times

Se acerca el final del año y con él llegan las listas, salvación para los rezagados que aún tienen varias cosas pendientes entre todo lo que ha salido este 2023. No ha sido poco, así que es normal que cualquier mortal no haya visto todavía alguna de las grande sensaciones del año, tanto películas como series.

Es una necesidad que surge siempre por estas fechas, y es que muchos medios confeccionan sus listas para destacar las obras más exquisitas que han visto la luz en los últimos doce meses. Uno de ellos es The New York Times, que publicó a principios de diciembre la lista de las mejores series del 2023. Te contamos cuáles son.

'The Bear' (Disney+), 2ª temporada

Estrenó su primera temporada en 2022 y ese mismo año se coronó como una de las mejores series. Ahora repite de nuevo con la segunda parte, que sigue al chef Carmy (Jeremy Allen White) en su intento por darle una nueva vida al local de sándwiches que heredó de su difunto hermano transformándolo en uno de los restaurantes de referencia en Chicago.

'Bronca' (Netflix)

Para The New York Times, esta es "una buena historia sobre gente que se vuelve loca". Amy Lau (Ali Wong) y Danny Cho (Steven Yeun) sufren un incidente de tráfico que deriva en un conflicto entre ambos capaz de sacar el lado oscuro de los dos. La obra de Lee Sung Jin utiliza esta situación para exponer las diferencias de clase, los resentimientos familiares y las tensiones entre sus personajes.

'The Curse' (SkyShowtime)

Emma Stone y Nathan Fielder protagonizan una serie que todavía no ha llegado a España pero que estará disponible a partir del próximo 5 de enero en SkyShowtime. Cuenta la historia de Whitney y Asher, una pareja de recién casados que intentan sacar sus vidas adelante pero cuyos esfuerzos se complican tras conocer a Dougie, un productor de televisión que pretende aprovecharse de ellos. Según el medio estadounidense, The Curse es "fascinante, original, astuta, espeluznante y divertida".

'Inseparables' (Amazon Prime Video)

Rachel Weisz interpreta a las gemelas Mantle, dos ginecólogas exitosas que lo comparten todo, incluso a sus amantes. Tienen como objetivo transformar la manera en la que las mujeres dan a luz, llevando a cabo estudios médicos de dudosa legalidad y poco éticos, pero que están dispuestas a afrontar con tal de conseguir sus objetivos.

'Soy virgo' (Amazon Prime Video)

Boots Riley explora la idea del joven negro como amenaza a través de Cootie (Jharrel Jerome), un adolescente de cuatro metros de altura que se escapa para experimentar el mundo real tras crecer escondido durante toda su vida. El chico hace amigos, se enamora, afronta situaciones incómodas y conoce al Héroe, su ídolo.

'Jury Duty' (Amazon Prime Video)

Ronald Gladeen es un joven que es convocado como parte de un jurado para un caso. Él desconoce que todo a su alrededor es falso, desde el supuesto juicio del que toma parte hasta todos sus compañeros, que son actores. Todo lo que sucede está meticulosamente planificado para que crea que es una experiencia real.

'The Last Of Us' (HBO Max)

HBO Max cuenta en su catálogo con una de las sensaciones del año. Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la primera temporada de esta adaptación televisiva de la popular saga de videojuegos con el mismo nombre. Interpretan a Joel y Ellie, dos personas que se ven forzadas a colaborar y que acaban protagonizando una historia sobre amistades y el amor en todas sus facetas en medio de un apocalipsis zombi provocado por un hongo parásito.

'Somebody Somewhere' (HBO Max), 2ª temporada

La segunda temporada de esta serie puso a prueba la relación entre Sam (Bridget Everett) y Joel (Jeff Hiller). Se trata de una comedia sobre personas que tratan de encajar y nunca se rinden, en este caso su protagonista lucha por amoldarse a Kansas, su ciudad natal. Este mismo año ha sido renovada y tendrá una tercera entrega.

'Reservation Dogs' (Disney+), 3ª temporada

Este año llegó la tercera y última temporada de Reservation Dogs. Es la historia de una pequeña comunidad nativa en Oklahoma cuyos protagonistas son cuatro adolescentes. Una particular comedia creada por Sterlin Harjo que te dejará con ganas de más una vez que la termines de ver.

'South Side', 3ª temporada

La última temporada se emitió a finales de 2022, por lo que The New York Times la ha incluido en la lista de éxitos del presente año. Esta comedia sigue a dos jóvenes recién graduados que intentan ganarse la vida en el sur de Chicago. South Side abre ante nosotros "un universo fantástico de excéntricos, estafadores y policías desventurados", según el periódico estadounidense. De momento, no está disponible en España.

'Succession' (HBO Max), 4ª temporada

Una de las mejores series de los últimos años ha llegado a su fin este 2023. El desenlace de la historia sobre la familia Roy, llevando los oscuros instintos de sus protagonistas hasta el final. La pelea "consiguió ser cínicamente satisfactoria y profundamente emotiva", en palabras del New York Times. Concluye así un título de HBO Max que pasará a la historia.

