El creador de 'The Last of Us' pone fecha al rodaje de la segunda temporada (y será muy pronto)

Neil Druckmann, creador de los juegos, se alió con Craig Mazin para poner en pie la serie de The Last of Us bajo el sello de HBO. Mazin parecía el candidato idóneo tras haber firmado una serie tan aclamada como Chernobyl, y en efecto la adaptación correspondiente fue declarada al instante como lo mejor que nunca se había hecho trasladando videojuegos a otro medio. The Last of Us ha recibido críticas estupendas, parte como favorita en varias convocatorias de premios televisivos, y las expectativas no podían estar más altas de cara a su continuación. El problema es que esta se vio afectada por las huelgas.

Mazin y Druckmann querían ponerse cuanto antes con la segunda temporada de The Last of Us, que adaptaría la igualmente aclamada Parte II de PlayStation. Entonces el WGA y luego el SAG-AFTRA se echaron a las calles, y el proyecto tuvo que quedar en standby en paralelo a que Hollywood suspendiera buena parte de su actividad. Ahora por fin las huelgas han concluido, de manera que Mazin, Druckmann y el resto del equipo pueden volver al trabajo. Podíamos esperar entonces que el rodaje se retomara de un momento a otro, y el propio Mazin ha dado una fecha concreta durante un evento junto a otros guionistas.

En A Night in the Writer’s Room, según recoge Variety, Mazin compartió panel con Charlotte Stoudt (The Morning Show), Fred Golan (Silo), Sonja Warfield (La edad dorada), Nathan Fielder (The Curse), Deborah Cahn (The Diplomat) y Michael Dinner (Justified: City Primeval). La mayor parte de estos showrunners ha visto, al igual que Mazin, cómo sus planes de continuar con cada serie eran comprometidos por las huelgas de los sindicatos, de forma que ahora están gestionando fechas para volver al trabajo. Stoudt, por ejemplo, aseguró que quería rodar la cuarta temporada de The Morning Show en primavera o verano de 2024.

En esa misma línea se manifestó Mazin, revelando entonces que The Last of Us empezará a rodar su segunda temporada el próximo 12 de febrero. Queda bastante poco, con lo que de cara a empezar la producción deberían aclarar cuánto antes la gran incógnita de esta segunda entrega: quién interpretará a Abby, personaje clave en The Last of Us: Parte II. El regreso de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie está confirmado, y tanto Mazin como Druckmann han dejado caer su intención de que cubrir los hechos del segundo juego necesite más de una temporada. Con lo que queda The Last of Us para rato.

