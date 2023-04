Para los jugadores no es ningún secreto: la primera temporada de The Last of Us ha adaptado mucho más que un videojuego concreto. También ha expandido o variado significativamente la historia, sobre todo en el querido tercer episodio, cuando el personaje de Bill (Nick Offerman) pasó a primer plano y la serie alcanzó una encomiable profundidad. Pero centrándonos en la adaptación, este capítulo implicaba otras cosas.

La primera temporada de The Last of Us, que tanto éxito ha cosechado en crítica y audiencia, ha tomado el aire pesimista del juego de Naughty Dog (inexcusable al abordar el postapocalipsis y rastrear hasta qué extremos inquietantes puede conducir el amor por alguien) para matizarlo de diversas formas. Lo visto en el sexto episodio, en cuanto a la descripción de Jackson, presenta al igual que Long, Long Time un reducto para la esperanza en este mundo arrasado por el cordyceps.

Jackson es una localización clave de The Last of Us Parte II, con lo que se ha querido remitir directamente a la continuación (e incluir un cameo de Dina, personaje fundamental para Ellie en el futuro). También está el hecho de que esta operación por mostrar las cosas desde un signo más positivo es algo que ya intentaba realizar la secuela en PlayStation. Con lo que, sí, lo que llevamos de serie ya trasciende los márgenes de una adaptación simplemente fiel. Y esto es muy interesante de cara a especular sobre lo que se divisa en el futuro de The Last of Us.

La segunda temporada de 'The Last of Us'

[A PARTIR DE AQUÍ SPOILERS DEL SEGUNDO JUEGO]

Neil Druckmann, que dirigió ambos videojuegos, es creador de la serie junto a Craig Mazin (Chernobyl). En las semanas posteriores al final de la primera temporada (velozmente renovada por HBO), ambos coinciden en que podemos esperar más ampliaciones estilo la del tercer episodio en el futuro. También, más importante, han sugerido que no esperemos una sola entrega. La segunda temporada de The Last of Us no será la última.

El plan de escritura ha cambiado con respecto a la primera, que a fin de cuentas se limitaba a adaptar de forma lineal el primer juego (incorporando los sucesos del DLC, Left Behind, para el episodio centrado en el pasado de la Ellie de Bella Ramsey). Es cierto que Parte II es un juego mucho más largo que The Last of Us, pero puede que la idea de que la adaptación sea por ello el doble de larga (por lo menos) corresponda a su estructura y al contexto. Centrémonos por ahora en lo segundo.

The Last of Us Parte II transcurre cinco años después de los eventos del primer juego. Cuando nos reencontramos con Joel y Ellie ambos conviven pacíficamente en Jackson. De hecho forman una suerte de familia con Tommy y María (que recordemos que en la serie está embarazada, con lo que en este tiempo habría un miembro extra para el clan), y mantienen la comuna a salvo de infectados y saqueadores.

En esos cinco años Ellie ha estrechado lazos con Dina, que interpretó brevemente Paolina van Kleef en el sexto episodio. Retome el papel Van Kleef o sea objeto de recast, lo que importa es que Ellie y Dina se han hecho inseparables junto a otro joven, Jesse, que tiene un idilio con la segunda. Los tres son grandes amigos y ocasionalmente realizan inspecciones alrededor de Jackson, asegurando el perímetro.

Eventualmente Ellie ha desarrollado una atracción romántica hacia Dina. Y se ha mantenido al lado de Joel. Su relación ha sido más o menos estable durante esos cinco años. Es decir, siguen queriéndose, se consideran padre e hija, y han tenido grandes momentos (por ejemplo Joel le enseñó a tocar la guitarra, y en su cumpleaños le llevó de visita a un antiguo museo), pero su relación está circundada por una sombra.

Dina y Ellie en 'The Last of Us Parte II' Naughty Dog

Y es que parte de Ellie sabe que Joel le mintió. Que no era cierto lo de que en el laboratorio de Salt Lake City los Luciérnagas la hubieran descartado para fabricar una vacuna contra el cordyceps, sino que pasó algo distinto. La inquietud de Ellie hacia el posible engaño le ha llevado a investigar lo ocurrido, y poco antes de que empiece la historia del juego ha acudido ella misma al hospital para descubrir el secreto: Joel los mató a todos. No quería que Ellie se sacrificara por la cura, y se la llevó de ahí a tiro limpio.

Todo lo cual ha conducido a que la relación entre Joel y Ellie no pase por el mejor momento cuando comienza The Last of Us Parte II. Una serie de flashbacks a cada cual más doloroso nos revelarán lo ocurrido, pero esto ocurrirá más tarde: el jugador comienza faltándole bastante contexto, sin saber a qué se debe exactamente la frialdad de Ellie hacia Joel. Ni tampoco por qué le duele en la medida que le duele su muerte posterior.

Así es. Joel es asesinado al comienzo de la Parte II. Lo mata una tal Abby, y también conocemos a posteriori cuáles han sido sus motivaciones: su padre era el cirujano de los Luciérnagas encargado de fabricar la vacuna con Ellie. Joel le mató para rescatar a su protegida, y condenó a la humanidad de este modo. Abby ha acudido a Jackson en misión de venganza, con lo que la Parte II empieza con un estallido de violencia que, para ser comprendida en su totalidad, han de pasar horas de juego.

Ahí es donde entraría el cambio de enfoque de Druckmann y Mazin. ¿Y si la segunda temporada cuenta todo lo expuesto cronológicamente? Justo donde terminó la primera: recorremos los primeros días de Joel y Ellie como parte de la comunidad de Jackson. Cómo Joel y Tommy vuelven a confiar el uno en el otro (hasta el punto de que Joel le confiese a su hermano lo ocurrido en Salt Lake). Cómo Joel y Ellie encuentran un hogar. Cómo Ellie se acerca a Dina y su relación con Joel va empeorando.

Y de forma paralela vamos conociendo a Abby. Su reacción a la muerte de su padre, su distanciamiento de los Luciérnagas, su alistamiento en la milicia de Seattle y su relación con Owen. La segunda temporada de The Last of Us, mientras cuenta lo que ocurre en Jackson durante un lustro, también haría una panorámica de Seattle, en tanto al conflicto armado de los Lobos (facción a la que pertenece Abby) y la secta de los sefaritas (donde milita Lev, alguien muy importante para Abby).

Hay mucho que contar a este respecto. Pasaríamos mucho más tiempo con Joel y Ellie, conoceríamos mejor Jackson, y todo empezaría a volverse realmente dramático en los últimos episodios. Encadenaríamos el descubrimiento de Ellie con su discusión con Joel, con el repentino asesinato de Joel a manos de Abby: asesinato que se iría orquestando en paralelo al conocer igualmente el punto de vista de este personaje.

La muerte de Pedro Pascal sería un cliffhanger tremendo de cara a la tercera temporada.

La tercera temporada de 'The Last of Us'

Se podría decir, en este caso, que la Parte II no se adaptaría hasta la tercera temporada de The Last of Us. Ellie, junto a Dina, viajaría a Seattle buscando venganza contra Abby, y la relativa calma experimentada durante la segunda temporada explotaría en una tormenta de violencia sangrienta. Ellie sería empujada a una espiral de ira homicida, atormentada por el hecho de no haber arreglado las cosas con Joel antes de su muerte, y arrastraría a Dina en su empeño.

Al mismo tiempo y de forma alterna, la tercera temporada se detendría en cómo Abby reacciona a haber matado a Joel. Conocería a Lev y empatizaría con los sefaritas, hallando otro motivo para vivir, y también claro está se terminaría enfrentando con Ellie. Un enfrentamiento, como no puede ser de otro modo, abocado a la tragedia, que Druckmann y Mazin modularían a través de varios episodios infartantes.

De ser este el plan de los showrunners, es un plan lógico. The Last of Us prolongaría su éxito a través de dos nuevas temporadas dando tiempo a Bella Ramsey de crecer y contar con la edad que Ellie tiene al inicio de The Last of Us Parte II: de este modo, asimismo, la segunda temporada podría empezar a rodarse de un día para otro, continuando con la historia sin grandes saltos temporales. El fenómeno nunca perdería fuerza.

Abby en 'The Last of Us' Naughty Dog

Pero hay un problema. Y es que Parte II es tal avalancha emocional por los flashbacks que pasarían a ser trama lineal en la segunda temporada, y por una particular estrategia narrativa que sigue en la trama principal. La Parte II se divide en dos mitades: en una controlamos a Ellie abriéndose paso por Seattle para encontrar a Abby, y en la otra controlamos a Abby. El juego nos propone conocer el punto de vista de Abby luego de que, en la piel de Ellie, hayamos desarrollando un intenso odio hacia ella.

Conociendo la motivación de Abby, asistiendo a su redención a través de Lev, la tragedia de la Parte II es mucho más dolorosa y compleja, y tiene un impacto que se perdería si la adaptación se desarrollara cronológicamente, sin jugar a cambiar los puntos de vista o los marcos temporales. Parece la estrategia más lógica para mantener el éxito, pero quizá no sea lo más aconsejable en términos cualitativos.

También está la opción de que, puesto que está Druckmann al mando, la historia se expanda más allá de la Parte II, en una cuarta temporada que cuente una historia totalmente nueva para los jugadores. Pero, como para eso todavía quedarían cinco años, lo suyo es descartarlo por ahora. Ya sabemos, gracias a la Parte II, lo mucho que puede dar de sí un lustro.

