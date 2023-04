Nos queda 'The Last of Us' para rato: los creadores quieren ir "temporada a temporada"

El plan era sencillo: adaptar el primer videojuego de la forma más completa posible, de modo que la serie The Last of Us emulara el impacto de la obra maestra de Naughty Dog. HBO reclutó a los talentos más indicados para ello, empezando por el mismo Neil Druckmann que lo había dirigido y reuniéndolo con Craig Mazin, showrunner de Chernobyl. La primera temporada ha concluido con un éxito mayúsculo, pero hacía ya tiempo que HBO había querido renovarla por una segunda.

Druckmann y Mazin ya están trabajando en ello. Poco después del season finale trascendió que el plan ahora no era necesariamente repetir la jugada, y dedicar otra temporada a adaptar The Last of Us Parte II. Puesto que la historia de este segundo videojuego gana escala y complejidad, los showrunners insinuaron que haría falta más de una temporada para cubrir la historia. Durante un reciente evento en Las Vegas, han lanzado otra observación sobre el asunto, expresando que quieren ir sin prisa.

“Nuestro plan no es ir solo a una temporada más. Deberíamos estar por aquí un tiempo”. HBO se ha topado con una producción tan rentable que seguramente la directiva esté encantada, y los creadores cuentan ahora con la posibilidad tanto de recrear con máxima fidelidad la historia como de expandirla. Una tesitura que no se esperaban cuando trabajaban en la primera entrega, aunque no es algo que no hubieran contemplado.

“Aunque solo teníamos luz verde para una temporada, Neil y yo pensamos que no podíamos hacer una temporada sin tener en cuenta lo que vendría después”, dijo Mazin durante una entrevista anterior en IndieWire. “Hay más The Last of Us por venir. Y creo que el equilibrio no está siempre en un episodio o incluso episodio a episodio, sino temporada a temporada”.

Esto último da a entender que, aunque la segunda temporada no adapte la integridad de The Last of Us Parte II, no estaríamos en cualquier caso ante un cliffhanger típico, sino que sería una historia más o menos cerrada. Teniendo en cuenta lo que cuenta el segundo videojuego, es todo un enigma qué podrían estar tramando Mazin y Druckmann.

