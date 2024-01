6 series sobre atracos si te gustó 'Berlín: La casa de papel' y dónde puedes verlas

El plan de Berlín ha sido un éxito. No nos referimos al golpe parisino que trama este personaje (aunque luego se desentienda de él) ni a su apuesta por volver a creer en el amor, sino a la estrategia tramada por Álex Pina, Esther Martínez Lobato y, sobre todo, Netflix. Según los últimos datos de la plataforma, La casa de papel: Berlín ha sobrepasado los 11,3 millones de espectadores, lo que pone la serie no ya a la cabeza de la ficciones de habla no inglesa, sino a la cabeza general de Netflix, al superar Armageddon, el nuevo monólogo de Ricky Gervais.

Sus números (pero no sólo estos) hacen pensar que una segunda temporada es inevitable. Sin embargo, los creadores del memorable ladrón interpretado por Pedro Alonso aún no han dicho una palabra al respecto. Por tanto, y en caso de que los ocho episodios de Berlín le hayan sabido a poco, te dejamos seis series populares para que pueda sucumbir a un auténtico atracón de atracos.

Reparto de 'Berlín' Cinemanía

'La casa de papel' en Netflix

Es posible que, entre los 11,3 millones de espectadores de Berlín, haya alguno que aún no hubiera visto La casa de papel. Y puede que ese uno sea usted. No sería incomprensible: los acontecimientos que narra la nueva serie de Netflix se desarrollan antes del golpe ideado por El Profesor, con lo que empezar por Berlín y acabar con La casa de papel sería la nueva versión de adentrarse en Star Wars con La amenaza fantasma.

Lo más probable, sin embargo, es que Berlín te haya empujado a revisar la ficción en la que conocimos a este personaje, ya sea porque no quieres despedirte de él tan pronto o porque (teniendo en cuenta algunas críticas) te gustaría conservar un buen recuerdo del ingenioso y pervertido estafador.

La casa de papel está disponible en Netflix y, hasta el capítulo número 15, en Atresplayer.

Pedro Alonso en 'La casa de papel' Cinemanía

'Lupin' en Netflix

Si algo permite la receta de Berlín es reconocer los ingredientes con los que ha sido elaborada. El principal es, por supuesto, La casa de papel, pero también es fácil identificar la influencia de otro fenómeno europeo de marca Netflix: la francesa Lupin, protagonizada por un ladrón de guante blanco cautivador, pero bastante más sensato (y presentable) que Berlín, al que interpreta Omar Sy. En cada episodio a lo largo de sus tres temporadas, Lupin pone en práctica las enseñanzas del caballero ladrón literario de Maurice Leblanc.

Lupin está disponible en Netflix.

Omar Sy como Assane Diop en 'Lupin' Cinemanía

'Tú también lo harías' en Disney+

Regresamos a España, muy presente en esta lista sobre robos (mejor no indagar sobre el patrón). Con un reparto en el que confluyen los viejos socios de Berlín (Paco Tous) y los nuevos (Michelle Jenner), esta serie creada por David Victori (No matarás) arranca con un atraco de poca monta (un autobús de línea que conecta el aeropuerto con la ciudad) y se transforma en una suerte de Asesinato en el Orient Express pasado por el cedazo de las redes sociales.

Tú también lo harías está disponible en Disney+.

Michelle Jenner en 'Tú también lo harías' Cinemanía

'El robo del siglo' en Netflix

Comparte título con un estimable largometraje argentino, protagonizado por dos de las estrellas del país (Guillermo Francella y Diego Peretti), pero ahí terminan las similitudes, ya que, en lugar de una película, hablamos de una serie; en lugar de una ficción argentina, de una colombiana; y, en lugar de una historia ficticia, de una real, ya que esta serie reconstruye, en sus seis episodios, el golpe que perpetraron unos ladrones en el Banco de la República de Colombia.

El robo del siglo está disponible en Netflix.

'El robo del siglo' Cinemanía

'Apaches' en Atresplayer

Paco Tous vuelve a colarse, por tercera vez, entre las recomendaciones. Lo acompañan Alberto Ammann, Verónica Echegui, Eloy Azorín y, sobre todo, Daniel Calparsoro, maestro de ceremonias de esta serie de 12 episodios, en la que los planes geniales e incruentos son sustituidos por el ruidoso arrollamiento de los atracos en joyerías.

Apaches está disponible en Atresplayer.

'Apaches', con Alberto Ammann, Verónica Echegui. ANTENA 3

'Caleidoscopio' en Netflix

Si existía la posibilidad de ver Berlín antes que La casa de papel, con Caleidoscopio se irá un paso más allá: el espectador tiene libertad absoluta a la hora de decidir el orden de sus ocho episodios. Protagonizada por Giancarlo Esposito y Paz Vega, la maleable estructura de esta serie compensa una historia sobre golpes y botines que, con sus peculiaridades, viene a ser la misma que aquella de la que venimos hablando desde la primera recomendación.

Caleidoscopio está disponible en Netflix.

'Caleidoscopio' Cinemanía

