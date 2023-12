Las 20 películas españolas que más nos apetece ver en 2024

Las películas españolas más esperadas de 2024 deben afrontar la complicada tarea de estar a la altura de las alegrías que nos ha dado nuestra cinematografía este año que acaba.

¿Cómo pasar página de un 2023 con estrenos de Víctor Erice, Pedro Almodóvar, J.A. Bayona, Elena Trapé, Isabel Coixet, Manuel Martín Cuenca, Pablo Berger o los Trueba? ¿Con películas tan celebradas como Creatura, Sobre todo de noche, Las chicas están bien, Matria, El fantástico caso del Golem o 20.000 especies de abejas?

Pues con un horizonte tan prometedor como estos estrenos confirmados y producciones en marcha que nos invitan a soñar con otro gran año de calidad, variedad y fuerza autoral para el cine español. Lo que viene a continuación es una selección de los proyectos que más nos entusiasman; algunos puede que no lleguen a estar listos este año, y otros pueden ser sorpresas que surjan por el camino. ¡Todos será un placer descubrirlos!

'LOS PEQUEÑOS AMORES', de Celia Rico. La directora de Viaje al cuarto de una madre (2018) posa su mirada en el otro lado de la maternidad: la experiencia de ser hija. María Vázquez (nominada al Goya por Matria) y Adriana Ozores son la hija y madre de esta historia. Estreno el 8 de marzo.

'Los pequeños amores' Cinemanía

'ANATEMA', de Jimina Sabadú. Una iglesia maldita en el centro de Madrid con Leonor Watling en el papel de una monja con carácter, que acude allí para realizar una restauración que resulta no ser tal. Debut en la dirección de un largometraje de la escritora, que firma el guion junto a Elio Quiroga.

'SEGUNDO PREMIO', de Isaki Lacuesta. El cineasta gerundense tomó el relevo de Jonás Trueba al frente de esta ficción que girará sobre la formación del grupo musical Los Planetas sin ser un biopic al uso ni, quizás, empleando su nombre auténtico. Daniel Ibáñez y Stephanie Magnin son los protagonistas, como trasuntos de J Rodríguez y May Oliver en la escena musical de Granada en los años 90.

'ESCAPE', de Rodrigo Cortés. Con Martin Scorsese como flamante productor, esta adaptación de la novela homónima de Enrique Rubio sitúa a Mario Casas como un hombre desesperado por ir a parar a la cárcel y vivir en prisión, cueste lo que cueste. El resto del elenco define el concepto de lujo: Anna Castillo, José Sacristán, Blanca Portillo, Josep Maria Pou, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé y Albert Pla.

'HILDEGART', de Paula Ortiz. La directora aragonesa no para. Tras estrenar en espacio de pocos meses Al otro lado del río y entre los árboles y Teresa, en 2024 llevará a Prime Video la historia real del Proyecto Hildegart: una hija (Alba Planas) criada por su madre (Najwa Nimri) para ser la mujer del futuro, una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 del siglo pasado, pero de la que no podía estar separada.

Najwa Nimri y Alba Planas en 'Hildegart' Prime Video

'DANIELA FOREVER', de Nacho Vigalondo. Nueva comedia romántica de ciencia ficción del director de Extraterrestre (2011) y Colossal (2016), que vuelve al largo y rueda en inglés con Henry Golding (Un pequeño favor) como protagonista. Se trata de un hombre que busca reponerse a la reciente muerte de su novia (Beatrice Grannò, The White Lotus) sometiéndose a una terapia de sueños lúcidos.

'TARDES DE SOLEDAD', de Albert Serra. Una aproximación a la experiencia estética y el dolor espiritual de la tauromaquia. Tratándose de lo nuevo del cineasta catalán, poco más podemos orientarnos dentro de lo que será el contenido de su filme sobre los toros, pero algo es bien seguro: dará para unos cuantos titulares incendiarios.

'EN LA ALCOBA DEL SULTÁN', de Javier Rebollo. A partir de las memorias de Gabriel Veyre, operador de los hermanos Lumière, cuenta su estancia en la corte del sultán Moulay Abd al-Aziz, en Marruecos, a donde acudió para instruir en el funcionamiento del cinematógrafo y también pudo haber inventado una máquina para resucitar a los muertos. Entre otros regresos, esta película nos traerá de vuelta a Pilar López de Ayala.

'TRATAMOS DEMASIADO BIEN A LAS MUJERES', de Clara Bilbao. La figurinista salta a la dirección adaptando la novela de Raymond Queneau, pero situándola en la posguerra española. Un grupo de maquis (Luis Tosar, Antonio de la Torre...) van a parar a una estafeta de Correos perdida en el Pirineo aragonés con la desgracia de que coinciden allí con una falangista de armas tomar interpretada por Carmen Machi. Estreno el 15 de marzo.

'POLVO SERÁN', de Carlos Marqués-Marcet. Una tragicomedia musical sobre la eutanasia. Así es lo nuevo de los autores de Los días que vendrán (2019) (el director repite con Clara Roquet y Coral Cruz al guion) en la que Ángela Molina se prepara para la muerte voluntaria asistida de su marido enfermo, Alfredo Castro.

'UNA BALLENA', de Pablo Hernando. El director de Berserker (2015) convierte a Ingrid García Jonsson en una letal asesina con habilidades de otro mundo en un thriller que mezcla el cine negro con la ciencia ficción.

Ingrid García-Jonsson en 'Una ballena' Cinemanía

'LA PARRA', de Alberto Gracia. El Festival de Rotterdam acogerá en enero el estreno del tercer largo del director de El Quinto Evangelio de Gaspar Hauser (2013). Alfonso Míguez interpreta a un hombre de pasado incierto que regresa a su Ferrol natal tras la muerte de su padre y se hospeda en la pensión que da título a la película.

'LA ESTRELLA AZUL', de Javier Macipe. Uno de los títulos más comentados en el último Festival de San Sebastián: la trágica historia de talento, frustración y estrellato inalcanzable del músico rockabilly Mauricio Aznar (interpretado por Pepe Lorente), líder del grupo zaragozano Más Birras. Estreno el 23 de febrero.

'LA INFILTRADA', de Arantxa Echevarria. De las dos películas que tiene Echevarria previstas este año (la otra es la comedia Políticamente incorrectos), esta es la que claramente más curiosidad despierta: Carolina Yuste se mete en la piel de Aranzazu Berradre Marín, pseudónimo de una joven agente de policía nacional que logró infiltrarse en la banda terrorista ETA. Estreno el 11 de octubre.

'BUSCANDO A COQUE', de Teresa Bellón y César F. Calvillo. Los autores de cortos como Cariño, me he follado a Bunbury (2016) o Una noche con Juan Diego Botto (2018) siguen explotando la vena humorística de su mitomanía en una comedia romántica donde Alexandra Jiménez y Hugo Silva sufren una crisis de pareja cuando la primera le es infiel con... Coque Malla, su crush de juventud, que se interpreta a sí mismo. Estreno el 14 de febrero.

'DISCO, IBIZA, LOCOMÍA', de Kike Maíllo. Un reparto encabezado por Jaime Lorente, Alberto Ammann, Alejandro Speitzer, Iván Pellicer, Pol Granch, Eva Llorach y Blanca Suárez para recordar la historia del grupo musical de electro-pop Locomía desde finales de los 80 a principios de los 90. Oye, si estuvo bien La Ruta... Estreno el 19 de abril.

Disco, Ibiza, Locomía Cinemanía

'LA CASA', de Álex Montoya. Adaptación de la novela gráfica de Paco Roca donde tres hijos y sus respectivas familias se reúnen en la casa que su padre recién fallecido levantó y cuidó, para adecentarla de cara a venderla. En el reparto, David Verdaguer, Óscar de la Fuente, Olivia Molina y Luis Callejo, entre otros.

'DRAGONKEEPER', de Salvador Simó. Una auténtica superproducción, en colaboración con China, que supone el mayor presupuesto (20 millones de euros) destinado a una película de animación española. El director de Buñuel en el laberinto de las tortugas (2018) adapta la novela de la australiana Carole Wilkins sobre una joven de la dinastía Han que viaja de una punta a otra de China con un huevo de dragón. Estreno el 19 de abril.

'MATUSALÉN', de David Galán Galindo. Julián López es un rapero demasiado mayor para las rimas y para volver a la universidad en la nueva comedia del director de Orígenes secretos (2020) que también cuenta en el reparto con gente tan graciosa como Miren Ibarguren, Raúl Cimas, Antonio Resines o Carlos Areces. Estreno el 15 de marzo.

'VALLE DE SOMBRAS', de Salvador Calvo. La nueva producción de aventuras del director de 1898. Los últimos de Filipinas (2016) y Adú (2020) tiene a Miguel Herrán como protagonista atrapado en medio del Himalaya en una dura pugna por su supervivencia. Estreno el 12 de enero.

Y en 2025...

Es posible que unas cuantas de las películas que hemos listado aún no lleguen a las pantallas en 2024, por lo que pasarán inmediatamente a formar parte de nuestros deseos para 2025. Allí se encontrarán con los proyectos más ilusionantes que tienen previsto rodarse este año.

De Out of this World, el thriller político de Albert Serra en inglés sobre la rivalidad entre Rusia y EE UU (¿y con Kristen Stewart en el reparto?) a The Room Next Door, el proyecto neoyorquino de Pedro Almodóvar (¿y con Cate Blanchett en el reparto?), pasando por El cautivo, la película de Alejandro Amenábar sobre Miguel de Cervantes.

