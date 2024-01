'Berlín' y su conexión para nostálgicos con 'Los hombres de Paco', explicada

En 2018, La casa de papel se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix. De repente, el mundo se vestía con mono rojo, se colocaba máscaras de Dalí y entonaba Bella Ciao. No había barrera lingüística ni diferencia cultural que evitara que los espectadores turcos, brasileños o estadounidenses conectaran con aquellos ladrones españoles.

Aunque el éxito de La casa de papel fue apabullante y alcanzó una globalidad nunca antes vista, la producción española ya había arrasado previamente en el extranjero. Apuestas como El Ministerio del Tiempo, Los Serrano o Velvet habían triunfando en otros países, sobre todo en Latinoamérica.

Entre las apuestas televisivas que conquistaron a la audiencia dentro y fuera de nuestras fronteras, también está Los hombres de Paco, que además de funcionar en el mercado internacional, también tuvo adaptaciones en Italia, Bulgaria o Rumania.

Curiosamente, Álex Pina, creador junto a Esther Martínez Lobato del universo La casa de papel, era uno de los ideólogos de Los hombres de Paco, la serie que a su vez nos descubrió a Michelle Jenner. 20 años después, Pina se reencuentra con Jenner en Berlín, la precuela de La casa de papel.

Michelle Jenner, de 'Los hombres de Paco' a 'Berlín'

Michelle Jenner se dio a conocer de la mano de Álex Pina y Esther Martínez Lobato. Dejando de lado el doblaje de Hermione Granger en la saga Harry Potter (si piensas en “Wingardium leviosa”, seguro que aún escuchas su voz), con 19 años la catalana llegó a todos los televisores españoles en la piel de Sara Miranda, la hija adolescente de Paco y quebradero de cabeza de Lucas en Los hombres de Paco (2005).

La comedia policial estaba firmada por Daniel Écija y Pina, con Esther Martínez Lobato entre los guionistas. Fuera de San Antonio, la dupla Pina-Martínez Lobato ha revolucionado la pequeña pantalla, primero con la marea amarilla de Vis a vis (2015) y después conquistando Netflix (y el mundo) con el mono rojo de La casa de papel (2017).

Jenner, por su parte, no ha parado de enlazar proyectos en cine (No tengas miedo, Extraterrestre, Julieta) y televisión (Isabel, La catedral del mar). Dos décadas después, sus caminos se vuelven a cruzar en Berlín con un papel, Keila, opuesto al de la rebelde y apasionada Sara. Esta ladrona es un prodigio de la ingeniería informática inepta para las relaciones sociales y personales. “Keila me ha dado mucho juego, me he divertido mucho con ella”, nos cuenta la actriz.

Para Jenner, reencontrarse con los creadores ha sido “como volver a casa”. “Mucha gente del equipo de Berlín también estaba en Los hombres de Paco”, rememora: “En aquel entonces, yo era la niña y me siguen tratando igual. Es un gusto, como estar en familia”.

Además, afirma que se siente cómoda con la forma de trabajar de Vancouver Media, caótica pero colaborativa: “Tienes que confiar porque sabes que va a ir bien, que es muy bueno lo que hacen, aunque de repente no tengas guiones. Escriben sobre la marcha, fijándose en nuestras actuaciones y haciendo una creación conjunta. Con ellos, siempre me siento segura”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.