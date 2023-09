El thriller psicológico con Michelle Jenner y Paco Tous donde nada es lo que parece y que puedes ver en Disney+

Un atraco frustrado que acaba con sus perpetradores asesinados, un fugitivo sin identificar, una investigación policial que se topa con testigos poco inclinados a colaborar y, para colmo, unas redes sociales que irrumpen en el caso para respaldar al criminal en busca y captura. Este es el argumento de la serie que, desde el pasado abril, está disponible en el catálogo de Disney+ en España: apenas 8 episodios con una duración en torno a la media hora, idóneos para que los amantes del suspense planeen su próximo maratón ante la televisión.

¿De qué trata ‘Tú también lo harías’?

Creada por David Vitori, el director que llevó a Mario Casas hasta el Goya con No matarás (2020), Tú también lo harías es una miniserie en la que el thriller policial no es más que la estructura que sirve para armar un conflicto ético entre perseguidos y perseguidores, víctimas y asesinos y observadores y observados que se contagia, también, a los espectadores. Como Un ciudadano ejemplar o Furia de Fritz Lang, Tú también lo harías se pregunta si hay espacios en los que matar es un acto moral y legítimo. La respuesta no está tan clara.

¿Quién actúa en ‘Tú también lo harías’?

La producción de Disney Plus tiene un atractivo añadido para los fanáticos de Los hombres de Paco, ya que junta, de nuevo, a Paco Tous y a Michelle Jenner, dos de los protagonistas de la serie cómica de Antena 3. No es la primera que Tous y Jenner coinciden lejos de la comisaría de San Antonio: ya lo hicieron en La sombra de la ley (2018), junto a Luis Tosar y Vicente Romero y a las órdenes del director Dani de la Torre.

El tono de Tú también lo harías, como habrás podido deducir del argumento, no busca precisamente que estalles en carcajadas: en la miniserie, Tous interpreta al conductor en cuyo autobús se produce el atraco fallido; y Jenner, a una de las testigos reacias a contar lo que han presenciado.

Pablo Molinero y Ana Polvorosa en 'Tú también lo harías' Cinemanía

Además de ellos, Tú también lo harías cuenta con Ana Polvorosa (Las chicas del cable), Pablo Molinero (La peste), José Manuel Poga (El cuerpo en llamas), Elena Irureta (Patria) y Ana Wagener (Te estoy amando locamente), entre otros.

