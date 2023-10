Las mejores series de Netflix que puedes empezar y terminar este puente de octubre

Como todos los años, el 12 de octubre será, en España, un día de división: una jornada de militante indiferencia para algunos y de calculado patriotismo para otros. Sin embargo, tanto para aquellos a los que la música militar nunca supo levantar como para sus apasionados más entusiastas, el jueves es un día de fiesta. Y puede que no el último: muchos españoles esperan, desde hace semanas, la llegada del 12 de octubre para disfrutar de un puente de cuatro días que, tanto por su extensión como por las temperaturas dominantes, tendrá algo de vacaciones de verano a pequeña escala.

Sin embargo, la celebrada amenaza de lluvias y el descenso de las temperaturas puede invitar a algunos a quedarse en casa, con lo que, para que estas horas en el sofá se pasen de la mejor forma posible, hemos seleccionado cinco adictivas miniseries, disponibles en Netflix.

Hermanos de Sangre HBO

'El cuerpo en llamas' (8 episodios)

Si te gustan los true crime, esta producción española protagonizada por Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez está hecha para ti. Y si no es así, también, ya que la miniserie de Laura Sarmiento va más allá de la mera reconstrucción de los hechos rematada con un juicio. En cierta medida, de hecho, El cuerpo en llamas se aleja de los true crimes habituales al ser incapaz de explicar, racionalmente, un asesinato incomprensible y, en su lugar, nos sirve un apasionante estudio de personajes no exento de algunas gotas de humor negro, como ese flambeado que, en un restaurante, se funde durante un plano con la silueta de José Manuel Poga.

Imagen de 'El cuerpo en llamas' Marita Alonso | LUCÍA FARAIG/NETFLIX

'Godless' (7 episodios)

El wéstern es el paisaje en el que se recortan estos 7 episodios como las 7 mujeres de John Ford. Godless es una miniserie que funde en un abrazo Solo ante el peligro con Caravana de mujeres y nos regala a un hipnótico Jeff Daniels como villano detestable, que pretende tomar por asalto un pueblo cuya única defensa la compone un improvisado ejército de mujeres.

Fotograma de 'Godless' Cinemanía

'Hermanos de sangre' (10 episodios)

Netflix también hace fichajes y este ha sido la guinda del pastel: Hermanos de sangre, producida por HBO, unió a Spielberg y a Tom Hanks en su búsqueda de una serie que recogiese el espíritu y la grandeza de Salvar al soldado Ryan, y la encontraron en esta historia sobre un batallón estadounidense de paracaidistas. De esta lista, Hermanos de sangre es la serie más larga de todas, pero, en cuanto el espectador se ponga bajo su influjo, las casi 12 horas de su metraje se convertirán en poco más de 12 segundos.

Hermanos de sangre Cinemanía

'La maldición de Hill House' (10 episodios)

Perfecta para condimentar cualquier maratón halloweenita, la serie de Mike Flanagan se basa en la aplaudida novela de Shirley Jackson, entre cuyos admirados está el mismo Stephen King y que Robert Wise ya llevó al cine en 1963. Aunque en un episodio de Misa de medianoche (también disponible en Netflix), su director establecería una marca como el capítulo con mayor número de sustos (jump scares) de la historia de la televisión, en La maldición de Hill House se encuentra, quizá, el más efectivo de todos. Si no sabes cuál es, te dejamos que lo descubras por ti mismo. Lo reconocerás en cuanto lo veas, y lo sufras.

'La maldición de Hill House' Cinemanía

'Beckham' (4 episodios)

La más reciente de las incorporaciones a esta plataforma es, también, la oveja negra de la lista. No es una serie de ficción, sino un documental de casi 5 horas sobre el futbolista inglés más icónico de todos los tiempos, con permiso de George Best. ¿Significa esto que, si nunca quisiste ser como Beckham, la miniserie no es para ti? En absoluto. A lo largo de sus capítulos, la vida de este británico por los cuatro costados se abre hacia una dimensión extradeportiva poco conocida. E, incluso, lo descubrimos como el inesperado caballo de Troya proletario en las tripas de la jet-set más exclusiva.

David Beckham presenta su nueva docuserie para Netflix. Netflix

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.