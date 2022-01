"¿Es que se me parece?": Jeff Daniels ('Aracnofobia') le presta su nombre a un gusano exterminador de tarántulas

Puede que Aracnofobia (Frank Marshall, 1990) no brille con luz propia entre los clásicos del terror de todos los tiempos, pero es una película que se hace de querer. En parte, por su truculencia jocosa (¿a quién no le dan yuyu las tarántulas asesinas?) y en parte por un reparto que incluyó a John Goodman dándolo todo y a Jeff Daniels como protagonista. Ahora, el rol de Daniels en el filme se ha visto reconocido por la ciencia… bautizando en su honor al único gusano exterminador de tarántulas del mundo.

El angelito responde al nombre de Tarantobelus jeffdanielsi, y pertenece al numerosísimo orden de los nemátodos, que incluye a más de 25.000 especies. Su modus operandi consiste en alojarse en los labios de las tarántulas, con lo que impide a estos arácnidos usar sus mandíbulas. Además, su presencia afecta al sistema nervioso de los bichos, que muestran comportamientos anómalos tales que caminar de puntillas.

Tras enterarse del hallazgo, obra de investigadores de la Universidad de California - Riverside, Daniels se lo tomó con humor. "Cuando me dijeron que habían bautizado con mi nombre a una nueva especie de nemátodo, lo primero que pensé fue '¿Por qué? ¿Es que se me parece?", comenta el actor (vía The Guardian). Y añade: "Por supuesto, uno no ha triunfado de verdad en Hollywood hasta que ha dejado huella en el campo de la parasitología".