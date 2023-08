La película sobre fútbol femenino que nos enseñó que este deporte no es solo para hombres

El fútbol es uno de los deportes preferidos por los cineastas. Directores como Ken Loach (Mi nombre es Joe y Buscando a Eric), John Huston (Evasión o victoria) o Abbas Kiarostami (El viajero) se han ocupado de él. Sin embargo, sus historias no sólo coinciden en la forma del balón que patean los jugadores, sino en el sexo de estos últimos. El fútbol femenino es un terreno casi inexplorado por el cine: títulos como la conmovedora y urticante Fuera de juego, de Jafar Panahi y no disponible en España actualmente, son la excepción de una regla que, quizá, tiene ya fecha de caducidad.

Sin embargo, la película que muchas futbolistas suelen citar como su referencia cinematográfica por antonomasia no es la de Panahi, sino la de la directora keniata Gurinder Chadha. Nombrada Oficial del Imperio Británico apenas unos años después de estrenarla, Chadha es la responsable de que incontables mujeres saltasen, por primera vez, a un campo de albero para jugar a aquello que parecían tener vetado. La película que lo hizo posible fue Quiero ser como Beckham.

Un héroe compartido

Londres, primeros dos mil. Thierry Henry marcaba 24 goles y regalaba otros tantos a sus compañeros, Michael Owen arrollaba a un Manchester City cuyos días de gloriosa bonanza aún quedaban a años de distancia y el otro equipo de la ciudad, el United, ganaba la liga. En sus filas, jugaba David Beckham.

George Best, la meteórica bala perdida que idolatraban los protagonistas de Trainspotting, definió a Beckham con la siguiente frase: “Beckham no le puede pegar de zurda, no puede cabecear, no puede defender y no hace muchos goles. Aparte de eso, está bien”. Todo lo que decía la leyenda red era cierto. Y, sin embargo, Beckham ha sido uno de los mayores ídolos de su generación, por encima de otros futbolistas con los compartía equipo, como Ruud van Nistelrooy.

David Beckham, durante sus años como capitán de la selección inglesa Phil Noble/REuters

Lo que Quiero ser como Beckham nos indicó es que el apolíneo centrocampista no sólo era admirado por ellos, sino también por ellas. La chica protagonista (a la que interpreta Parminder Nagra) sueña con pegarle al balón como su ídolo (el título original, de hecho, sería algo parecido a “cúrvala o escórate como Beckham”). Sin embargo, en la Inglaterra de principios del milenio, las chicas sólo tenían permitido contemplar el físico de Beckham. Sus cualidades deportivas debían ser pasadas por alto.

Reparto y dónde ver ‘Quiero ser como Beckham’

Además de Parminder Nagra, la película de Chadha reúne en su reparto a unos jovencísimos Keira Knightley (Piratas del Caribe y Orgullo y prejuicio) y Jonathan Rhys Meyers (Match point y Alejandro Magno). Mientras que Knightley interpreta a la mejor amiga de la protagonista, Rhys Meyers da vida al entrenador de ambas en el equipo de fútbol femenino en el que juegan. Las dos, por supuesto, están enamoradas del irlandés.

‘Quiero ser como Beckham’

Quiero ser como Beckham está actualmente disponible en España, por lo que, si quieres echarle un vistazo a la película que inspiró a las campeonas del mundo, pero también a sus rivales en la final, sólo tienes que entrar en Movistar Plus.

