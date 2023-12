Los episodios navideños de las series más míticas que puedes ver en HBO Max

Los amantes de The Office cuentan los días para recibir en sus casas al protagonista por antonomasia de la Navidad: El Belsnickel. Dwight Schrute les presenta este recóndito personaje alemán a sus compañeros de trabajo, junto con algunas tradiciones peculiares como romper una costilla de cerdo. Si no recuerdas este episodio, no tienes más que zambullirte en el catálogo de HBO Max (aunque, en España, también está disponible en Netflix, Amazon Prime Video o SkyShowtime) y buscar el noveno capítulo de la novena temporada de The Office.

La plataforma estadounidense alberga centenares de series y no es arriesgado señalar que más de la mitad son fieles a una práctica tácita del mundo audiovisual: el episodio navideño de rigor de cada temporada. En este campo, The Office no admite rival: en total, son siete los capítulos especiales (y dos de ellos, doble) de esta sitcom: a saber, el 2x10; el 3x10-11; el 5x11; el 6x13; el 7x11-12; el 8x10; y el 9x9.

'The Office', episodio 'Navidades a la japonesa' Cinemanía

En Navidades a la japonesa, además, de la tercera temporada, se esconde la única frase de The Office por la que los guionistas han tenido que responder en tribunales. Y no, no hablamos de ese momento en el que Michael conoce a dos chicas asiáticas, liga con una y, para distinguirla de la restante, le hace una señal en el brazo con un rotulador.

'Friends'

Nueve son los episodios navideños de esa serie que, desde su nacimiento hasta hace unos meses, ha sido un destilado de felicidad. Sin embargo, la muerte de Matthew Perry ha hecho que Friends se rodee de un aura de melancolía que capítulos como El del armadillo navideño seguramente recrudezca. No obstante, quizás estas Navidades sean el momento idóneo para reencontrarnos con Perry en su personaje más icónico. Estos son los episodios en los que podremos hacerlo: 1x10; 2x9; 3x10; 4x10; 5x10; 6x10; 7x10; 8x11; y 9x10.

'Friends', episodio 'El del armadillo navideño' Archivo

‘The Big Bang Theory’

Otra pandilla de sitcom inolvidable de la que nos despedimos (aunque no lo parezca) hace ya más de cuatro años. Aunque Sheldon es una criatura de costumbres, también está dispuesto a hacer una excepción durante las Navidades y soltarse la melena. O su versión de soltarse la melena: jugar una partida de Dragones y Mazmorras. Así celebran (aunque sin invitar a las chicas; un tablero de juguete podría ser un lugar hostil y salvaje para ellas) Sheldon y Leonard las fiestas en La simulación de Santa Claus. En total, los capítulos navideños de la serie de Chuck Lorre son seis: 2x11; 3x11; 6x11; 7x14; 8x11; y 10x12.

Los chicos de 'Big Bang Theory', celebrando la Navidad a su manera Cinemanía

'Los Soprano'

Acabemos de golpe con la diversión (o no) sustituyendo al maquiavélico pero inofensivo Sheldon por todo un jefe de la mafia. En la joya de la corona de HBO también hay un hueco para la Navidad: concretamente en el décimo episodio de la tercera temporada, titulado Para salvarnos a todos del poder de Satán, y que antecede al que quizá sea el mejor capítulo de la serie (¿de las series?), Pine Barrens. Los amantes de Los Soprano recordarán las Navidades de la familia de Nueva Jersey por ese disfraz de Papa Noel que a Tony le despierta sus siempre táctiles remordimientos.

De cuando Papa Noel fue uno más de 'Los Soprano' Cinemanía

'A dos metros bajo tierra'

Además de en HBO Max, A dos metros bajo tierra ya se encuentra en Netflix, lo que duplica las posibilidades de que, si no has visto esta serie, ahora puedas hacerlo; y también de que tu vida sea destrozada para siempre. La serie sobre los Fisher arranca en la víspera de unas Navidades teñidas de negro por la muerte inesperada del patriarca, un Richard Jenkins que no obstante acompaña a su mujer e hijos en todas las temporadas siguientes.

No será este el único capítulo navideño de A dos metros bajo tierra: en la segunda temporada, octavo episodio se vuelve a La época más maravillosa del año. La secuencia de Nathan bajo el profético chaparrón musical de Don’t fear the Reaper, recorriendo la costa de California con una Harley Davidson, permanecerá en la memoria de los espectadores para siempre.

'Dos metros bajo tierra', episodio 'La época más maravillosa del año' Cinemanía

'El show de Larry David'

El último capítulo de la lista está protagonizado por el hombre más adictivamente detestable de la televisión, Larry David. El padre, junto a Jerry Seinfeld, de una sitcom que cambió la historia se atrevió a hacer un doble mortal con tirabuzón al crear una serie cómica que no trataba sobre nada sobre el autor de una serie cómica que no trataba sobre nada. Obviamente, el resultado es magistral y, con una nueva temporada en camino (se estrenará en unos meses), la mejor forma de honrar a este cascarrabias adorable es viendo el noveno episodio de la tercera temporada, titulado María, José y Larry.

Larry David, en líos en 'María, José y Larry' Cinemanía

