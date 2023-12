Los problemas de Shakira con Hacienda dan para serie: así es 'Celeste', lo nuevo de Diego San José en Movistar Plus+

Celeste, la nueva serie que ha anunciado Movistar Plus+ para 2024, no es oficialmente una ficción sobre el proceso legal y la investigación por evasión fiscal que ha protagonizado Shakira en los últimos años, pero sin duda va a levantar abundantes comparaciones con la realidad (parecido a lo que ha pasado con La Mesías y Flos Mariae).

La ficción creada por Diego San José (coguionista de Pagafantas, Ocho apellidos vascos o Superlópez, entre muchas otras, así como creador de la trilogía iniciada por Vota Juan) gira en torno a una inspectora de la Agencia Tributaria que se enfrenta a su caso más importante cuando está al borde de la jubilación: investigar a una estrella de la música latina que, a pesar de residir en España, evita pagar aquí sus impuestos.

Según ha declarado el propio San José, esta producción de Movistar Plus+ con 100 Balas (The Mediapro Studio) "nace del reto de levantar un thriller vertiginoso alrededor del personaje más gris que se me puede ocurrir: una inspectora de Hacienda de sesenta años que vive sola y que no tiene ninguna habilidad especial".

"Celeste trata de ser eso, una persecución al límite dentro del universo gris y deprimente de la Agencia Tributaria. Es como Zodiac pero con el IRPF", ha señalado el guionista. Poco más se ha dado a conocer aún, ni siquiera actrices protagonistas, sobre este sugerente título que sin duda ya se puede considerar entre los más esperados de 2024.

Sinopsis de 'Celeste', la nueva serie de Movistar Plus+

Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de Celeste es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos.

Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos.

Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

