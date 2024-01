'Entrevías' finaliza el rodaje de su cuarta y última temporada: "Mi primer trabajo y un privilegio"

El pasado 28 de noviembre, Jose Coronado, Netflix y Mediaset tocaron El cielo de Entrevías. Así se titulaba el último episodio de la tercera temporada de una serie que, en España, hemos podido ver en el gigante del streaming y en Telecinco. Aunque los datos de audiencia no han acompañado a la ficción sobre Tirso Abantos, que se despidió con poco más de 900.000 espectadores cuando su primer capítulo superó los dos millones, los fieles seguidores de Entrevías se mantienen expectantes ante el futuro de esta producción.

La próxima será la última temporada de esta creación de Aitor Gabilondo y aún carece de fecha de estreno. Cuando todavía estaban emitiéndose los episodios finales de la tercera tanda, se filtraron vídeos de Coronado, Zahera y Londoño rodando la temporada definitiva de Entrevías. Sin embargo, pocos habrían predicho la participación de este intérprete, que ha confirmado en sus redes sociales que estará en, al menos, un capítulo de la temporada cuarta. Eso sí, si no has visto el episodio final, no sigas leyendo.

Nona Sobo y Felipe Londoño en 'Entrevías' Cinemanía

Nona Sobo, confirmada

La relación entre Tirso Abantos (Coronado) y su nieta Irene (Nona Sobo) es una de las columnas sobre las que se asienta Entrevías. Sin embargo, este soporte pareció desmoronarse en el último capítulo, cuando el personaje interpretado por Nona Sobo se interpone entre su abuelo y su secuestrador y recibe varios balazos. Entrevías acababa, de esta forma, con la actriz sobre un desalentador charco de sangre que no dejaba de crecer y rodeada por los brazos de Coronado.

Sin embargo, Nona Sobo estará en, al menos, un episodio más, ya que ha publicado en su Instagram una despedida para la serie en la que debutó en la que se ve la claqueta relativa al capítulo 25, es decir, el primero de la cuarta temporada. También ha compartido una imagen en la que, vestida con una bata sanitaria, empuja una silla de ruedas, lo que podría hacer pensar que la ambulancia que Tirso llama a gritos al final de la temporada pasada llegó a tiempo y su nieta salvó la vida en el hospital.

Para Sobo, el equipo que compone Entrevías ya es “su familia” (a lo largo de la emisión de la serie, tanto Coronado, como Zahera y Londoño han expresado su cariño hacia la actriz debutante) debido a que siempre han estado “apoyándome, ayudándome y siendo mis amigos, con una comunicación siempre positiva, que motiva a hacerlo mejor. Os voy a extrañar. Esperando un reencuentro”, añade Sobo.

