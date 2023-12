Adelanto del rodaje de 'Entrevías', temporada 4: así se ha grabado la continuación de la serie de Jose Coronado

No todas las series pueden permitirse el ritmo de Entrevías. Aunque el músculo de Netflix y Mediaset ayuda, la serie protagonizada por Jose Coronado encadena una temporada con otra a una velocidad más comparable al rodaje de una telenovela que al de una ficción semanal. Aunque se estrenó en 2022, la serie está ya grabando su cuarta tanda de episodios mientras, en Telecinco y en el gigante del streaming, se emite la tercera.

Pese a que no se ha confirmado una fecha de estreno para la cuarta temporada, se calcula que todos los capítulos habrán sido grabados a finales de enero de 2024. Por tanto, la brecha entre temporadas será mucho más amplia que la que separó a la primera y la segunda tanda de episodios: Ni más ni menos que una semana. En este caso, lo más probable es que tengamos que esperar hasta el próximo octubre para saber qué ha sido de Tirso Abantos y de su nieta. No obstante, y no precisamente gracias a Netflix y Telecinco, ya hemos podido ver algo de la cuarta temporada.

¿Qué sabemos de la cuarta temporada?

Debido a que la serie está en pleno proceso de rodaje y a que la presente temporada aún no ha acabado, lo lógico sería esperar a que la tercera tanda de episodios se despida para que la productora precise su información sobre el siguiente paso de Entrevías. Sin embargo, la red social TikTok ha visto como un par de asistentes a la grabación de la próxima temporada compartían vídeos de Jose Coronado y Luis Zahera interpretando a sus personajes de la serie.

Tirso Abantos y el policía corrupto Ezequiel Fandiño han certificado, de esta forma, su por otra parte previsible permanencia en Entrevías. Quienes no aparecen en los vídeos filmados, aunque todo apunta a que continuarán en la serie, son Nora Sobo y Felipe Londoño, la nieta de Jose Coronado y el chico colombiano del que esta se enamora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.