José Coronado habla sobre el final de ‘Entrevías’: "La tercera temporada será la mejor de las tres"

El 10 de octubre regresó a Telecinco una de las ficciones estrella del grupo Mediaset, Entrevías. La serie protagonizada por José Coronado se ha convertido en una de las más vistas de toda España, algo a lo que también ha contribuido que esté disponible en Netflix. Creada por David Bermejo (Luna, el misterio de Calenda), sus ocho nuevos episodios prometen más tensión con un Tirso Abantos que hará lo impensable para proteger a toda su familia de las amenazas que acechan en el barrio.

El actor madrileño, en una entrevista para El Televisero, ha reflexionado sobre esta nueva tanda de capítulos, sus tramas principales y la evolución de su personaje. Además, Coronado (que acaba de estrenar una película en Netflix), también aborda el más que posible final de la serie con su próxima temporada y su relación con el grupo audiovisual tras numerosas colaboraciones, como Periodistas.

"Ponemos la cámara en lo que es la realidad"

La tercera temporada de Entrevías no consiguió igualar los datos de audiencia de sus dos anteriores entregas en un Telecinco en horas bajas, pero José Coronado considera estos capítulos como los mejores de la ficción: "Hemos aprendido durante la primera y la segunda temporada [...] Ponemos la cámara en lo que es la realidad y en lo que pasa no solo en nuestro Entrevías, sino en todos los que hay en el mundo y en todos hay familias desestructuradas como la de Tirso. La mezcla de todo es lo que hace que esta temporada sea la mejor de las tres", afirma el actor.

Protagonistas de 'Entrevías' MEDIASET

El madrileño, de 66 años, afirma que los nuevos personajes introducidos en esta nueva entrega, como el de Maica, la exmujer de Tirso (Natalia Dicenta) pueden dar mucho juego, al igual que tramas como la de Óscar Higares, al que cataloga como "un pedazo de actor". Además, reconoce que se producirá un cambio en la mentalidad del exmilitar, que "ha sido un clasista, machista y racista", y a quien el actor pensaba que "iba a odiar todo el mundo".

¿Termina 'Entrevías' en la tercera temporada?

La serie se encuentra actualmente grabando la cuarta temporada, la cual seguramente sea la última, tal y como afirma el propio Coronado: "Cuando las series empiezan a alargarse pierden fuerza y calidad. Tiene toda la pinta de que haremos ocho capítulos más en la cuarta temporada y le daremos un cierre". El actor, que acaba de protagonizar la esperada cinta de Victor Erice, Cerrar los ojos, considera que "cuando dedicas tanto tiempo a una serie quieres ver un final a la altura".

¿Qué relación tiene José Coronado con Mediaset?

Telecinco ha sido la cadena donde Coronado ha estrenado más series, y el propio actor reconoce que tiene una gran relación con el grupo: "Gran culpa de donde estoy se lo debo a Mediaset. Tengo mucha confianza [...] No hay necesidad de hacer algo si no cuadra. Igual que yo alguna cosa que les he propuesto me han dicho que no era el momento".

Tirso (Coronado) con su nieta Irene (Nona Sobo) en 'Entrevías'. Cinemanía

Asegura que quiere lo mejor para el conglomerado, porque ha tenido "una relación de amor toda mi vida", aunque está tranquilo: "Hemos hecho unos datos por encima de la media, las críticas son maravillosas. La tercera temporada está mucho mejor que las anteriores, entonces tengo tranquilidad, y me consta que en Mediaset también la tienen".

Coronado sueña con un regreso de 'Periodistas'

El madrileño ha protagonizado hasta siete series en Telecinco (Vivir sin permiso, El Príncipe, Acusados...) y ha hecho cameos en otras tantas como Los Serrano o Aída, aunque la ficción con la que comenzó su estrecha colaboración con la cadena fue Periodistas, la cual querría que volviese: "Tengo un cariño a Periodistas enorme. Fueron muchos años, hicimos como 120 capítulos en los que aprendí muchísimo y formamos una gran familia de la que conservo amigos", asegura.

Jose Coronado como Luis Sanz en 'Periodistas'. MEDIASET

Admite que aunque le encantaría que la serie creada por Álex Pina (La casa de papel, cuyo spin-off, Berlín, se estrena en diciembre) regresase, afirma que es difícil que se materialice: "Lo que pasa es que hay gente que ya no está y sería muy difícil hacerla sin gente como mi gran amigo Álex Angulo. Pero siempre sueño con esa posibilidad".

