El Cejas aparecerá en la nueva temporada de 'Élite': será el novio de esta actriz original

En apenas unos días, este 20 de octubre, regresa a Netflix una de las series producidas en España más exitosas de toda la historia de la plataforma. Élite vuele con su séptima temporada y lo hará con nuevos rostros, como el de Anitta, además de actores que ya participaron antes en la ficción y que regresaran al instituto Las Encinas, donde se seguirán sucediendo los dramas, el misterio y las tensiones sexuales desorbitadas.

En esta nueva entrega de la serie creada por Carlos Montero (Todas las veces que nos enamoramos) y Darío Madrona (Alguien está mintiendo) aparecerán los actores ya confirmados, pero en la próxima entrega va a aparecer una cara completamente nueva y de la que no se tenía conocimiento hasta ahora: se trata de Diego García-Arroba, más conocido como 'El Cejas', y lo hará acompañado de un regreso totalmente inesperado por los fanáticos.

¿Quién es El Cejas en la nueva temporada de 'Élite'?

El conocido influencer, en el podcast Kapra, ha reconocido que se unirá al reparto de la serie, confirmando también el regreso de una de las más célebres del exclusivo colegio: "En la nueva temporada de Élite, que vuelve Ester Expósito, el que hace de su novio soy yo", confirmaba 'El Cejas', que ya tiene experiencia como actor tras participar en las sagas de Padre no hay más que uno, cuya cuarta entrega se acaba de terminar de rodar, y A todo tren. También confiesa que ya se ha grabado su participación en la ficción de Netflix.

De hecho, Diego reconoce que gracias a Santiago Segura, que ha dirigido, escrito y producido ambas franquicias, le han ofrecido varios papeles, aunque al que ha accedido ha sido el de la serie de Netflix: "Desde que Santiago me apadrinó han caído un par de ofertas y a la última sí que hemos dicho que sí". Además, 'El Cejas' también ha dejado caer de manera tibia cómo será su personaje, al que define como "el malote del instituto". "Se llama Pedro, es un sitio de pijos, no me puedo llamar Jonathan", bromea en el micrófono.

Ester Expósito vuelve a 'Élite'

Las palabras del rapero y también actor confirman que Ester Expósito volverá a la serie con la que se convirtió en una estrella. La actriz madrileña fue protagonista de Élite durante sus tres primeras temporadas, aunque lleva sin pisar los pasillos de Las Encinas desde entonces. Sí que participó en los tres episodios de la segunda entrega de Élite: Historias breves, aunque no ha aparecido en la serie principal desde hace tres años.

