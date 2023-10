¿De qué trata 'Luces de Neón'? La serie producida por Daddy Yankee para Netflix que no te puedes perder

Cada vez es más habitual que los cantantes se adentren en el mundo del cine o de las series: Taylor Swift o Harry Styles son ejemplo de ello, aunque no siempre obtienen el rol al que aspiran. Tanto en España como en todo el planeta, los artistas más consagrados de la música pasan de llenar estadios a ser protagonistas de un proyecto, o en algunos casos, a producirlo, y en la industria musical latina este fenómeno ha sucedido en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

Si Bad Bunny coprotagonizaba Cassandro (2023), una película de romance homosexual en la lucha libre mexicana para Amazon Prime Video hace unas semanas, Anitta llegará al colegio Las Encinas como profesora de defensa personal este mismo mes de octubre. Pero si se habla de la musica latina, hay un hombre que se viene automáticamente a la cabeza: Daddy Yankee. El 'Rey del reggaeton' aterriza en Netflix como productor en una nueve serie de la plataforma repleta de este género musical, Luces de neón.

Sinopsis y tráiler de 'Luces de neón'

Durante los ocho episodios de Luces de neón, se seguirán los pasos de Santi, un artista emergente del reggaeton que junto a sus mejores amigos Ness y Felix se muda a Miami para consagrarse como artista del género, aunque en la ciudad de Florida deberá enfrentarse a varios obstáculos que se interpondrán en su camino hacia el estrellato de la musica latina.

Reparto de 'Luces de neón'

El protagonista de la serie está interpretado por Tyler Dean Flores (Falcon y el soldado de invierno), aunque puede que los fans de DC, que no está atravesando su mejor momento, lo reconozcan por haber interpretado al pequeño Mark en El caballero oscuro: la leyenda renace (2012). Sus dos mejores amigos, Ness y Felix, estarán encarnados por Emma Ferreira (Midnight at the Paradise, 2023) y por Jordan Mendoza (Sin malos rollos, 2023). También se unirá al grupo Mia, a quien da vida la debutante Courtney Taylor.

Santi, Felix y Ness, los protagonistas de 'Luces de Neón' NETFLIX

Además, harán cameos en la comedia varias estrellas de la industria musical, como el propio Daddy Yankee, Villano Antillano, Lyanno o Jota Rosa, entre otros. La serie ha sido creada por Shea Serrano y Max Searle, mientras que la mayoría de la música que se escuchará a lo largo de todos los capítulos ha corrido a cargo de Tainy & One Six.

Fecha de estreno de 'Luces de neón'

Los ocho episodios de Luces de neón estarán disponibles en Netflix a partir del próximo jueves 19 de octubre. La serie es la gran apuesta de la plataforma para los amantes de la música latina en este 2023, sobre todo con el nombre de Daddy Yankee capitaneando el proyecto.

