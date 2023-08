El romance de Bad Bunny y Gael García Bernal: la historia real de 'Cassandro', el filme de Amazon

A sus 15 años, y tras una vida a medio camino entre El Paso (Texas, EE UU) y Ciudad Juárez (Chihuahua, México), un jovencísimo Saúl Armendáriz comenzaba sus entrenamientos como boxeador profesional. Pocos imaginaban que este adolescente gay y de origen mexicano llegaría a convertirse en una de las figuras más aclamadas de este deporte bajo el sobrenombre de Cassandro, el exótico.

En un ambiente repleto de testosterona, donde, a priori, la presencia de homosexuales era algo impensable (nada más lejos de la realidad), Armendáriz rompía todos los tabúes en su debut oficial en 1988. Inicialmente, el joven se escondió bajo la máscara de Mister Romano, una de las figuras que el aclamadísimo luchador de la WWE Rey Misterio introducía oficialmente a finales de los 80.

Sin embargo, tan solo un año después, Armendáriz decidía forjar su propia historia al formar parte de un grupo de luchadores (la mayoría heterosexuales) que apostaban por la defensa de los luchadores vestidos de drag, presentando a su nuevo personaje, Babe Sharon, tras el cual vendrían otros nombres como Rosa Salvaje y, finalmente, el nombre por el que sería recordado por todos, Cassandro el exótico.

Gael García Bernal en la película 'Cassandro' Prime Video

Mientras vivía la peor homofobia del deporte y demostraba al público su talento innato para la lucha libre, Cassandro apostó por causar revuelo a través de la provocación y su ruptura de los estándares a los que todos estaban acostumbrados, que lo llevarían a lo más alto como campeón mundial de peso ligero de la UWA en 1992.

Los problemas de Cassandro con la fama y las drogas

Su vida estuvo repleta de altibajos, comenzando por derrotas como la del Hijo del Santo, por la que incluso intentó quitarse la vida, así como sus controvertidas relaciones sentimentales. "No fue bueno tener que lidiar con la fama y el dinero. Y cuando descubrí las drogas y el alcohol me sentí anestesiado. Ya no recordaba el abuso y las golpizas", llegaría a señalar.

"Terminé viviendo en el patio de un amigo, comiendo de los cubos de basura, pasando los fines de semana en prisión, perdiendo a mi madre y perdiéndome a mí mismo", confesaba el conocido también como Liberace de la lucha libre, quien en 2003 daba un giro completo a su vida al desintoxicarse y regresar al ring.

Cassandro fue un pionero junto a otos luchadores como Pimpernela Scarlata o Mayflower, quienes decidieron sorprender con sus vestimentas llamativas y su maquillaje. Una serie de historias que ahora llegan al streaming de la mano de Cassandro, el nuevo filme de Prime Video en el que Gael García Bernal se introduce en la piel del luchador.

El beso de García Bernal y Bad Bunny en 'Cassandro'

Presentada entre grandes alabanzas en Sundance, el filme dirigido por Roger Ross Williams (God Loves Uganda) nos cuenta su ascenso a la gloria y sus relaciones narradas a través de la presencia en el casting del cantante Bad Bunny o del actor Raúl Castillo (Looking), quienes ya nos dejaban ver su cercanía a García Bernal en el primer adelanto del filme que llega el 15 de septiembre.

Bad Bunny y Gael García Bernal en 'Cassandro' Prime Video

Recientemente, Cassandro formaba parte de la promoción del filme, donde se dejaba ver junto a Gael García Bernal. El luchador de 52 años sufrió estos años un derrame cerebral que le dejaba algunas secuelas, pero que no ha impedido que cuente con una popularidad renovada con sus participaciones en programas de la televisión británica.

Cassandro, la nueva película, sigue la estela de documentales como Cassandro The Exotico! (disponible a través de Filmin), donde conocíamos el lado más desconocido del mexicano. Completan el reparto de este nuevo título Roberta Colindrez (Ellas dan el golpe), Perla De La Rosa (Héroes sin patria), Joaquín Cosio (Quantum of Solace) o Leonardo Alonso (Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades), entre otros intérpretes.

De "el héroe homosexual que no sabías que necesitabas" (en la crítica de Variety) a "una magnífica oda al amor entre una madre y un hijo y una estimulante exploración de la identidad queer en un entorno machista" (en The Hollywood Reporter), Gael García Bernal ya suena incluso para las nominaciones de cara a los Oscar 2024.

