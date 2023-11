¿Quién es Nona Sobo en 'Entrevías'? Laa 'nieta' tailandesa de Jose Coronado en la serie

Entrevías está en una encrucijada: con la cuarta temporada ya confirmada, la serie de Mediaset se encuentra muy lejos de la audiencia cosechada en sus primeros episodios. De los casi 2.200.000 espectadores con que arrancó Entrevías, se ha llegado, con suerte, al millón. La producción, que se emite fuera de España gracias a Netflix, podría tener su salvación en la plataforma y, de forma similar a como Telecinco gestiona las emisiones de La que se avecina en Amazon Prime Video, incorporar al catálogo de Netflix los capítulos de forma anticipada respecto a su disponibilidad en la cadena.

Con todo, el título de Jose Coronado y Luis Zahera sigue despertando en su público y ha servido, entre tanto, como plataforma de lanzamiento para dos jóvenes actores, Felipe Londoño y Nona Sobo. Si bien el primero podía presumir de cierta experiencia ante las cámaras en Colombia, Nona Sobo debutó en Entrevías, aunque más tarde la hemos visto en Bienvenidos a Edén. ¿Cómo ha llegado esta intérprete a la serie de Telecinco?

Nona Sobo, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

¿Quién es Nona Sobo?

Jose Coronado dijo de ella que iba a ser estrella. O, más concretamente, “un pelotazo”. “Es una preciosidad. Llena el plano de una forma magistral”, añadió el veterano actor. Como Irene, su personaje en Entrevías, Nona Sobo es adoptada, aunque su país de procedencia no es Vietnam sino Tailandia. Allí pasó los primeros dos años de su vida, hasta que una familia catalana se la trajo a España. Sobo se ha criado a 35 kilómetros de Barcelona, en el pueblo de Caldas de Montbuy, bajo el nombre de Mariona Soley i Bosch. Como era incapaz de pronunciarlo correctamente, la actriz lo deformaba y el resultado era algo muy parecido a Nona Sobo.

Apenas seis años después de llegar a Cataluña, una agencia de publicidad llamó a su puerta y Sobo comenzó a hacer trabajos como modelo. Sin embargo, hasta los veinte años no recibiría su primer guion, gracias a Entrevías. En la serie, comparte pantalla con Luis Zahera, el actor al que más admira del mundo (junto con Angelina Jolie) y, sobre todo, con Jose Coronado, su abuelo en la ficción y su maestro en la realidad. “Tenemos una relación muy bonita”, confesó Nobo en una entrevista para Diez Minutos.

Luis Zahera, Jose Coronado y Nona Sobo en 'Entrevías'. Telecinco

Netflix incluyó a Nona Sobo en su siguiente proyecto (y, hasta ahora, el último) al incorporar a la actriz en la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, en la que trabajó con Begoña Vargas y Amaia Salamanca.

Aunque no ha sido muy específica, Nona Sobo no se ve interpretando, para los restos, a los personajes que otros escriben y dirigen. “Me gustaría tener algo mío”, reveló. “Una agencia de moda, una canción, un libro. No sé”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.