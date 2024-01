El hilarante enfrentamiento de Christopher Nolan con la entrenadora de fitness que no entendió 'Tenet'

El pasado jueves Oppenheimer afianzó su rol principal en la carrera a los Oscar, una vez Christopher Nolan era galardonado a Mejor dirección por el Círculo de Críticos de Nueva York. Sin embargo, los titulares de dicha victoria no incidieron en la fulgurante carrera de Oppenheimer (tercer film más taquillero de 2023 tras Super Mario Bros. y Barbie), sino en el discurso que dio el cineasta al recoger el premio. Una vez en el escenario, Nolan contó una anécdota con la que quería poner en valor la crítica cinematográfica, pero con la que acabó consiguiendo mucho más.

El director recordó entonces cuando, en 2020, estaba en una sesión de Peloton y la entrenadora reveló a la clase que acababa de ver Tenet. Peloton es una modalidad de fitness ciertamente agotadora, que pilló a Nolan sobre su bicicleta estática mientras escuchaba cómo Jenn Sherman arremetía contra su última película. “Estaba haciendo un entrenamiento de alto intervalo. Me estaba muriendo. Entonces la instructora empezó a hablar de una de mis películas y dijo ‘¿alguien más ha visto esto? Porque son un par de horas de mi vida que nunca volveré a recuperar’”, contó Nolan mientras el público estallaba en carcajadas.

Entonces se puso serio. “En el mundo actual, con opiniones en todas partes, existe la idea de que la crítica cinematográfica se está democratizando. Por mi parte, creo que la apreciación crítica de las películas no debería ser un instinto, sino una profesión. Lo que tenemos esta noche es un grupo de profesionales que entrenan la objetividad. Obviamente, escribir sobre cine con objetividad es una paradoja, pero la aspiración a la objetividad es lo que hace que la crítica sea vital y atemporal y útil para los cineastas y la comunidad cinematográfica”. El director quedó en muy buen lugar con la crítica, pero poco después la cosa empezó a embrollarse cuando alguien logró recuperar un vídeo donde aparecía la susodicha entrenadora comentando Tenet.

“Esta canción es de la banda sonora de una película llamada Tenet. ¿Alguien ha visto esta mierda? ¿Alguien ha visto esto aparte de mí? Porque necesito un manual”, exclama Sherman en dicho vídeo. “Alguien tiene que explicar esto. Sí, no estoy bromeando, ¿qué coño pasaba en esa película? ¿Lo entiendes? En serio, hay que ser neurocientífico para entenderlo. Y son dos horas y media de mi vida que quiero recuperar”. Naturalmente, el vídeo se ha viralizado y a estas alturas todo el mundo sabe quién es Jenn Sherman, y cuál es su opinión de Tenet.

They found the Peloton instructor and she’s brutal pic.twitter.com/i79Css1NLG https://t.co/dRcYUakC3C — Jacob Oller (@JacobOller) January 4, 2024

Pero la cosa no ha acabado ahí. Naturalmente Sherman se ha enterado del revuelo, y ha saltado a Instagram para defenderse. En primer lugar aclara que no tenía ni idea de que Nolan estaba en esa clase, pero anima al director a participar en una nueva sesión con ella. “Gran día para mí cuando descubro que el único e inigualable Christopher Nolan, uno de los grandes cineastas del siglo XXI, sabe quién demonios soy”, empieza.

“Estoy arriba de la tarima, dando mi pequeña clase, y me voy de la lengua. Hice un comentario al azar sobre una película que había visto la noche anterior. ¿Cuáles eran las probabilidades de que el director de dicha película se acordara de esto cuatro año después? Solo podría pasarme a mí”, prosigue Sherman. “Puede que no haya entendido ni un minuto de lo que demonios estaba pasando en Tenet. Pero he visto Oppenheimer dos veces. Y son seis horas de mi vida que no quiero devolver jamás”.

“Así que, señor Nolan, le invito a dar una vuelta conmigo en el estudio Peloton. Puede criticar mi clase. Lo pasaremos muy bien, se sentará en primera fila y prometo que no habrá insultos”. Si Sherman está realmente enfadada con Nolan o solo bromea, lo dejamos a vuestro criterio.

