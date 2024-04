¿Habrá segunda temporada de 'El problema de los tres cuerpos'? Todo sobre la continuación de la serie

El problema de los tres cuerpos es un dilema de la física que da nombre a una novela de ciencia ficción y a una serie de Netflix, recientemente estrenada en España. Y, a su vez, también a un problema que la plataforma roja tiene entre manos: el de continuar o no con una serie de la que se esperaba todo, nacida bajo la vitola de “el nuevo proyecto de los creadores de Juego de Tronos”, y cuya recepción ha sido discreta.

Los problemas de El problema de los tres cuerpos estaban ahí desde el principio. La obra que adaptaba, de Liu Cixin, no era un texto fácil. Su desarrollo es irregular, los personajes evolucionan a bandazos y las espirales espacio-temporales en las que se zambulle a veces la arrastran al fondo hasta dejarla sin respiración.

Jonatha Pryce en 'El problema de los 3 cuerpos' Cinemanía

Teniendo esto en cuenta, los espectadores más críticos han reconocido que David Benioff y D.B. Weiss han hecho un buen trabajo. Incluso se les alaba por haber pulido las desventajas del original hasta el límite de lo humanamente posible. Sin embargo, hay una verdad indisputable: el público no está hablando de El problema de los tres cuerpos. Sus 20 millones de dólares por episodio no han podido comprarle el primer puesto de lo más visto en Netflix. Por tanto, su supervivencia está en peligro.

¿Habrá temporada 2 de 'El problema de los 3 cuerpos'?

Como han dicho sus creadores, la serie necesita, al menos, cuatro temporadas para poder desarrollar su trama correctamente. Sin embargo, no parece probable que Netflix vaya a aplaudir un dispendio semejante al de la primera después de que los espectadores apenas le hayan prestado atención, y la crítica no perdiese, precisamente, la cabeza con El problema de los tres cuerpos.

Jess Hong en 'El problema de los tres cuerpos' Cinemanía

Esto lleva a David Benioff y a D.B. Weiss al otro lado del espejo: con Juego de Tronos, HBO y audiencia quería más y más temporadas, y ellos se negaron. Cerrarían la historia de los siete reinos con seis episodios finales, y migrarían de Invernalia. Con El problema de los tres cuerpos, el público y la plataforma para las que trabajan parece decirles que, por favor, acaben ya, y son ellos los que no cejan. Netflix, por el momento, no le ha dado luz verde a una segunda temporada, así que no es improbable que hayamos visto el último capítulo de la serie en lo que sería uno de los grandes fracasos de la plataforma.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.