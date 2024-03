Final explicado de 'El problema de los tres cuerpos': ¿Qué es el Proyecto Vallado? ¿Qué pasa con el Proyecto Escalera?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS]

El problema de los 3 cuerpos, la adaptación de la exitosa trilogía literaria del escritor chino Liu Cixin firmada por David Benioff y D. B. Weiss (Juego de tronos) junto a Alexander Woo (True Blood), ya triunfa en Netflix. La dupla creadora que nos llevó a los Siete Reinos quería alejarse totalmente de su fenómeno previo y lo ha conseguido en esta apuesta de ciencia-ficción en la que cinco amigos deben hacer frente a una amenaza extraterrestre.

La trama, que se divide en dos líneas temporales, explora las consecuencias de la fatídica decisión que tomó una joven en la China de los años 60. En el presente, los ‘cinco de Oxford’ (Jovan Adepo, John Bradley, Eiza González, Alex Sharp y Jess Hong), un grupo de brillantes científicos, deben colaborar con un policía poco ortodoxo (Benedict Wong) para enfrentar la futura llegada de los San-Ti.

Se trata de una raza alienígena que ya ha emprendido su viaje de 400 años hacia la Tierra con el objetivo de conquistarla y acabar con una humanidad envilecida. Durante la travesía, los invasores tratarán de impedir que la ciencia avance en nuestro planeta.

'El problema de los 3 cuerpos': ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Ye Wenjie (Zine Tseng de joven y Rosalind Chao de mayor) es testigo de cómo su padre es asesinado durante el inicio de la Revolución Cultura en China en los años 60. A medida que la historia avanza, descubrimos que Ye es reclutada para trabajar en una base militar secreta desde la que establece contacto con los extraterrestres y les facilita la localización de la Tierra.

En el presente, el detective inglés Da Shi (Wong) investiga los suicidios de varios científicos de renombre. Con los San-Ti, una raza alienígena tecnológicamente avanzada, de camino, los amigos Jin Cheng (Jess Hong), Saul Durand (Jovan Adepo), Auggie Salazar (Eiza González), Jack Rooney (John Bradley) y Will Downing (Alex Sharp) deben hacer uso de la ciencia para enfrentar la amenaza.

Justo antes del episodio final y con la intención de interceptar a los enemigos en menos tiempo, Jin desarrolla el Proyecto Escalera, que permite lanzar una cápsula a la velocidad de la luz con explosiones de 300 bombas nucleares dispuestas en el espacio. Will, enfermo terminal, acepta que pongan su cerebro en animación suspendida y lo lancen en la cápsula para que, después, la tecnología avanzada de los San-Ti pueda reconstruir su cuerpo.

'El problema de los 3 cuerpos': final explicado

Fotograma de 'El problema de los 3 cuerpos', episodio final Cinemanía

El último episodio arranca con un intento de asesinato a Saul. Tras el incidente, el protagonista es trasladado a las Naciones Unidas, en Nueva York, donde descubre que ha sido seleccionado como uno de los tres protagonistas del Proyecto Vallado del Consejo de Defensa Planetaria. Así, trabajará de forma aislada y con todos los recursos a su alcance para idear estrategias de defensa contra los San-Ti, estrategias que desarrollará en su mente, sin compartirlas con nadie hasta que llegue el momento.

Los San-Ti tienen la capacidad de enterarse de toda información y comunicación humana a través de sus sofones, pero no pueden leer la mente; de ahí que los elegidos tengan que trabajar en soledad y almacenando todo en su cabeza. Si bien Saul se resiste a unirse al programa, vuelven a atentar contra su vida y entiende que no puede librarse de la responsabilidad.

Al final, tras aceptar su destino, Saul pide que le lleven a Cabo Cañaveral para el lanzamiento del cerebro criogenizado de Will al espacio. Desafortunadamente, el proyecto falla y la cápsula que transporta el cerebro se desvía del recorrido que lo habría conducido a los San-Ti.

Pese a que el panorama no podría ser más desalentador, la temporada finaliza con una escena final esperanzadora. Los aliens se refieren a los humanos como "insectos" a lo largo de la serie, pero Da Shi recuerda a Jin y Saul lo resistentes que son los insectos, que no se van a ninguna parte. "Sois insectos", les dice, dándoles fuerza para la guerra que se avecina contra los San-Ti.

'El problema de los 3 cuerpos': ¿Y ahora qué?

De momento, Netflix no ha confirmado la renovación de la serie, pero sus creadores ya han asegurado que estarían trabajando en la segunda temporada, que se centrará en el arco del segundo libro de la trilogía de Cixin. "El segundo libro es mucho mejor que el primero, y el tercer me explotó la cabeza", aseguró Benioff en The Hollywood Reporter.

"Las cosas van escalando a pasos agigantados y hay una escena que, si la hacemos, será una locura, como cuando hicimos la Boda Roja en Juego de tronos", prometía. Benioff también afirmó que les gustaría abarcar la trilogía de Cixin en tres o cuatro temporadas, ya que el tercer volumen es "masivo" y el doble de grande, por lo que necesitaría más episodios.

Además, las nuevas entregas podrían traer consigo saltos temporales, tal y como confirmó Woo en Inverse: "En la primera temporada, no hay saltos temporales, pero la historia se alarga billones de años, así que al final habrá saltos".

Por lo pronto, El problema de los 3 cuerpos está siendo un éxito tras su aterrizaje en Netflix y ya forma parte de las listas de lo más visto en varios países como España. No creemos que el gigante del streaming tarde mucho en dar una segunda entrega a una ficción tan ambiciosa y con tanto potencial.

