Eiza González ('El problema de los 3 cuerpos') lamenta haber sido rechazada de muchos proyectos por ser "demasiado guapa" o "sexy"

Eiza González se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. A sus 34 años, la actriz mexicana acaba de estrenar El problema de los 3 cuerpos, el nuevo fenómeno de Netflix, y se prepara para la llegada a los cines de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, firmada por Guy Ritchie.

Musa de directores como Edgar Wright (Baby Driver), Robert Zemeckis (Bienvenidos a Marwen) o Michael Bay (Ambulance. Plan de huida), sin duda, González está viviendo un momento profesional muy dulce. Sin embargo, ha confesado que no ha sido fácil cargar con la losa de ser considerada una mujer explosiva en sus comienzos en Hollywood.

En una entrevista para InStyle, la actriz ha admitido lo surrealista que le parece esta imagen generalizada de ella. Sobre todo después de que en su adolescencia, siendo una estrella de la telenovela juvenil en México, la prensa la criticara por no ser lo suficientemente guapa y sufriera trastornos alimentarios. "Tuve muchos problemas con mi cuerpo, con mis curvas, con mi aspecto", ha afirmado en la publicación: "Fue muy duro".

Ahora, la Meca del cine se empeña en catalogarla de "sexy", algo que González achaca al tratamiento que se les da a las estrellas latinas en la industria del entretenimiento. "Hay una idea demasiado sexualizada de la mujer latina", ha asegurado: "Es decepcionante y es patético". Escapar del arquetipo de actriz explosiva ha sido para Eiza "el mayor reto de mi carrera": "Ninguna de mis amigas blancas que estaban en la industria recibían eso. Solo era yo".

Asimismo, ha explicado que haber sido considerada sexy le ha costado papeles en el mercado norteamericano: "Recuerdo que en muchos proyectos dijeron: 'Es demasiado guapa para el papel. Es demasiado sexy para el papel. Y yo simplemente pensaba: '¿Qué es Margot Robbie? ¡Es la mujer más sexy y preciosa que he visto en mi vida!".

En la entrevista, la mexicana ha añadido que, aunque nada de esta maquinaria tenga que ver con ella en particular, le ha provocado "una crisis de identidad durante mucho tiempo: "Me preguntaba: '¿Me rapo la cabeza? ¿Me pongo menos atractiva? ¿Me pongo más atractiva? ¿Me visto muy sexy o me cubro todo el tiempo?".

Eiza González en 'El problema de los tres cuerpos' Netflix

En sus últimos proyectos, González ha conseguido otro tipo de papeles que no la limitan por su físico. El último la ha llevado a El problema de los 3 cuerpos, el éxito de Netflix nacido de la novela homónima del autor chino Liu Cixin y comandado por David Benioff y D. B. Weiss (Juego de tronos) junto a Alexander Woo (True Blood).

En esta ficción, que ya está arrasando en el gigante del streaming, la mexicana da vida a Auggie Salazar, una pionera de la nanotecnología. "Auggie se basa ligeramente en dos personajes del libro, pero es sobre todo una nueva creación, y mucho lo sacamos de la fuerza y la personalidad de Eiza", ha explicado Benioff, Weiss y Woo a InStyle.

"No es la típica científica que te mostraría Hollywood", han contado los creadores: "Los científicos pueden ser sarcásticos, ingeniosos, divertidos y apasionados. Creemos que la actuación de Eiza ayudará a ampliar la idea de cómo son los científicos".

