¿Quién es Eiza González? La actriz que ha triunfado en Hollywood con 'Baby Driver' y 'Fast & Furious'

Eiza González es una de las actrices mexicanas del momento. A sus 33 años, la hemos visto en grandes títulos del cine internacional como Baby Driver, Godzilla vs. Kong o Fast & Furious: Hobbs & Shaw. De todas formas, si no te resulta familiar, en estas líneas te contamos más acerca de esta famosa intérprete que triunfa en Hollywood y también es conocida en España.

Nacida en Ciudad de México el 30 de enero de 1990, Eiza tuvo una infancia muy complicada debido a la muerte anticipada de su padre y la depresión que sufrió tras la pérdida. Sin embargo, todo cambió de la mano de un estilo de vida más saludable y una oportunidad de las que pocas veces se presentan. Gracias a ingresar en el Centro de Educación Artística de Televisa consiguió un papel en la telenovela Lola, érase una vez, estrenada en 2007.

Esta producción le abrió la puerta al mundo de la interpretación e inauguró una extensa carrera artística que se mantiene 16 años después. En 2014, otro papel en una serie le brindó la oportunidad de darse a conocer fuera de las fronteras de México. Esta fue From Dusk Till Dawn: The Series, en Netflix.

La carrera de Eiza González despega

Si hay un título que ha logrado consolidar a Eiza en la industria cinematográfica internacional, ese Baby Driver (2017), el primer gran largometraje en el que apareció la mexicana. Aunque ya había participado en otros proyectos, esta obra de Edgar Wright le dio la repercusión que le faltaba. Interpretó a Darling y actuó junto a actores de la talla de Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James.

En 2018, la intérprete participó como presentadora en una de las categorías de la 90ª edición de los Premios Oscar. Ese mismo año, aceptó un papel en Paradise Hills, una película producida en España en la que compartió elenco con Emma Roberts y Danielle Macdonald. Se estrenaría al año siguiente junto a otras dos grandes producciones en las que también participó: Fast & Furious: Hobbs & Shaw y Alita: Battle Angel, producida por James Cameron.

Desde entonces, la actriz ha pasado por otras tantas obras en la gran pantalla. Una de ellas fue Gozdilla vs. Kong, el crossover entre dos grandes bestias de la cultura popular que llegó a las salas de cine en 2021. Por otro lado, su última película es Ash (2023). Además, en la recámara esperan The Ministry of Ungentlemanly Warfare, protagonizada junto a Henry Cavill, y El problema de los tres cuerpos, dirigida por David Benioff y D. B. Weiss (Juego de Tronos).

Eiza González y su relación con la música

Además de actriz, la mexicana ha demostrado en varias ocasiones sus capacidades en la música. Sus primeros trabajos llegaron con la banda sonora de Lola, érase una vez. Esto le llevó a sacar un disco en solitario en 2009 titulado Contracorriente. Sin embargo, su carrera musical no duró mucho, ya que su segundo y último álbum, Te acordarás de mí, es de 2012, y desde entonces no ha publicado ninguno más.

Aunque no ha pulido específicamente su faceta como cantante, Eiza sí que ha contribuido en producciones musicales pertenecientes a películas, series y programas de televisión. Además, también aparece en los videoclips de un par de canciones pertenecientes a dos artistas de gran renombre. En concreto, podemos ver a la mexicana en Propuesta indecente, de Romeo Santos, y en Supplies, de Justin Timberlake.

