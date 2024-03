Así se hizo la escena más bestia de 'El problema de los tres cuerpos'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE EL PROBLEMA DE LOS 3 CUERPOS]

Lo hicieron con Juego de tronos y han vuelto a conseguirlo con El problema de los 3 cuerpos. David Benioff y D. B. Weiss son expertos en adaptar lo inadaptable, en llevar con acierto a la pantalla las sagas literarias más ambiciosas y complicadas de contar en el medio audiovisual.

Su nueva serie, en la que han colaborado con Alexander Woo (True Blood), vuelven a superar las expectativas al abordar con tino la trilogía del autor chino Liu Cixin, un éxito de la ciencia ficción que ya ha seducido a los usuarios de Netflix.

El problema de los 3 cuerpos enfrenta a cinco amigos científicos (Jovan Adepo, John Bradley, Eiza González, Alex Sharp y Jess Hong) con las consecuencias de una fatídica decisión tomada en China en los años 60. Los protagonistas deben plantar cara a los San-Ti, una raza alienígena, ha emprendido su viaje de 400 años hacia la Tierra con el objetivo de conquistarla y acabar con una humanidad.

Eso sí, los extraterrestres también tienen seguidores entre los habitantes de nuestro planeta, como vamos descubriendo a lo largo de la serie. Estos partidarios de los San-Ti viajan en un barco llamado Juicio Final y están liderados por el adinerado Mike Evans (Jonathan Pryce), que se comunica con los invasores.

En el quinto episodio de la temporada, llamado precisamente Juicio Final, tiene lugar una operación liderada por Thomas Wade (Liam Cunningham) en la que, mediante la nanotecnología avanzada de Auggie Salazar (Eiza González), acaban con la embarcación de Evans a su paso por el canal de Panamá. La destrucción del navío acaba con todas las personas que hay en él, desembocando en una masacre de lo más gráfica.

La escena más gore de 'El problema de los 3 cuerpos'

El Juicio Final en 'El problema de los 3 cuerpos' Cinemanía

El equipo de efectos visuales de la serie ha asegurado (vía Polygon) que la destrucción del Juicio Final fue una de las secuencias más exigentes, sin ejemplos en los que inspirarse en la vida real. Se trata de la adaptación de una de las escenas más terroríficas del libro, reflejo de lo que ocurre cuando se usan nanohilos para cortar en pedazos un buque gigante con miles de personas a bordo.

Cabe destacar que la serie opta por una secuencia mucho más gráfica que la novela. Mientras que Netflix muestra la vida de los habitantes de la embarcación, así como a los niños que están a punto de morir, en las páginas no se presta tanta atención a estos personajes.

"Queríamos enseñarlo, no queríamos ignorarlo", ha afirmado Benioff: "Creo que cuando ves algo en pantalla, es más terrorífico que en los libros. Lees las descripciones, pero no ves la sangre, no ves a los niños escapando, no ves las mochilas de los niños cortadas por la mitad".

"El reto aquí es que como mínimo tenemos que igualar, si no exceder, la imaginación de la gente cuando leen el libro", ha añadido Woo: "Darles todo lo que implica esa secuencia. La parte logística llevó probablemente más horas de sangre y sudor por fotograma que cualquier otra secuencia de la serie".

Asimismo, los cables que destruyen la embarcación se dispusieron separados por un metro de distancia entre unos y otros. Stefen Fangmeier, supervisor de efectos visuales, lo ha comparado con una tarta: “Imagina que tienes una tarta enorme que ha sido cortada en diferentes capas y la empujas. Cuando cocha contra la pared, todo empieza a deslizarse. Cada pieza sigue adelante porque no está conectada a nada más. Así lo visualizamos, la parte de arriba cae primero, quitando presión a las capas de abajo, y todo se empieza a deslizar".

La localización de la escena también fue un reto. La intención inicial era rodar en el canal de Panamá, pero sus planes se truncaron tras el bloqueo del canal de Suez por el Ever Given. Así, el equipo de efectos visuales, además de crear el barco y su destrucción, también tuvo que recrear el canal en unas instalaciones de remo construidas para las Olimpiadas a las afueras de Londres y volverlo más "tropical" en postproducción, recuerda Fangmeier.

Hubo ciertos elementos que se rodaron echando mano de efectos prácticos (la cubierta del barco y la huida de quienes se encontraban ahí se grabó en los estudios Shepperton en Londres), pero la mayor parte de la secuencia se hizo mediante CGI. "Deb Riley, nuestra diseñadora de producción, pintó líneas en las paredes y nos dijo: 'Aquí es donde irían las fibras", recuerda Weiss: "Todo lo que sobrepase esas fibras será cortado por la mitad".

"Teníamos unas tiras de LED que replicaban la velocidad de los cables cuando el barco pasaba", ha explicado Benioff: "Hubo muchísimo trabajo de preparación, y después de posproducción por parte del equipo de efectos visuales".

¿Y cómo se consiguió el efecto de cortar a la gente en pedazos con las nanofibras sin que resultara ridículo? "Es agradable cortar un torso o incluso debajo de la cabeza", ha contado Fangmeier: "Es un poco asqueroso, pero no tanto en general". "Fue muy divertido de una forma algo asquerosa", ha acordado Weiss: "Hubo reuniones de producción muy divertidas sobre qué departamento iba a encargarse de cada cosa y cómo se iba a juntar todo".

Sin duda, la destrucción del Juicio Final es la secuencia más bestial de la primera temporada de El problema de los 3 cuerpos, una escena en la que Benioff y Weiss vuelven a demostrar la ambición visual y narrativa con la que abordan sus proyectos. A la espera de que Netflix renueve la serie por una nueva entrega, estamos deseando ver qué nueva toma espectacular idea la dupla detrás de la Boda Roja en el futuro.

