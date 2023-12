Todas las películas de Navidad que llegan a Netflix de 2023

Para algunos, la antelación será excesiva; para otros, insuficiente. Lo cierto, en cualquier caso, es que aún queda más de un mes para que empiecen las Navidades, pero los servicios de streaming ya se hallan inmersos en una mudanza que los llevará desde los horripilantes maratones de Halloween hasta las afables tardes ante la televisión, con una bandeja de turrones como una única compañía. El catálogo de Netflix en España no es ajeno a esta transformación y su calendario audiovisual está, poco a poco, disfrazándose de calendario de adviento.

Entre las películas navideñas que ya han aterrizado o están cerca de hacerlo en el gigante del streaming, algunas son producciones originales y otras, títulos que Netflix ha adoptado temporalmente para servir como acompañamiento con los grandes estrenos que se aproximan en el horizonte, como Maestro, Secretos de un escándalo o la primera entrega de Rebel Moon. Veamos lo que Netflix nos tiene preparado.

'Mejor Navidad, ¡imposible!'

Esta producción propia protagonizada por Heather Graham y Jason Biggs podría haberse llamado Peores críticas, ¡imposible!, ya que la prensa especializada le ha regalado, entre otras lindezas, se ha referido a ella como “la peor película de la temporada” o como “un título que está por debajo incluso de las películas navideñas de la cadena”. No obstante, como indica su nombre, Mejor Navidad, ¡imposible! es una comedia romántica que se desarrolla durante los días más agridulces del año y acaba de estrenarse en Netflix, con lo que debía estar en esta lista.

'Mejor Navidad, ¡Imposible!' Cinemanía

'Familia revuelta'

Los personaj es de esta película hacen realidad el sueño de millones de personas: el de cambiar de identidad justo un día antes de Navidad. Eso sí, la metamorfosis queda en casa, ya que, por mediación de un astrólogo, la familia Walker intercambia sus personalidades por accidente, y despiertan el 25 de diciembre en un cuerpo que no les pertenece. Con un atractivo reparto, compuesto por Ed Helms (The Office), Jennifer Garner (Alias) o Rita Moreno (ambas versiones de West Side Story), esta comedia no llegará a la plataforma hasta el 30 de noviembre.

'Familia revuelta' Netflix

'Las Navidad de siempre'

Quizá no sea la película más esperada en esta latitud, pero la nueva colaboración del noruego Petter Holmsen tras Post mortem: Nadie muere en Skarnes con el gigante del streaming es una de las grandes apuestas de Netflix de cara al mercado nórdico. El próximo 6 de diciembre, desembarcará en la plataforma esta comedia en la que una familia tradicional noruega invita al novio de su hija a cenar sin saber que este, en lugar de en Oslo, ha nacido en Nueva Delhi.

'Las Navidades de siempre' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.