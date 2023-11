El emotivo elogio de Spielberg a Scorsese por 'Los asesinos de la luna': "Es tu obra maestra"

Mientras la mayor parte de la gente emplea su energía en debates sobre quién es el mejor en algo, existen aquellos que prefieren disfrutar de los genios en lugar de compararlos. ¿Por qué elegir entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, o entre Luis de Góngora y Francisco de Quevedo? ¿Acaso no es mejor admirar el trabajo y el talento sin elegir bandos?

Esto debieron pensar quienes asistieron a la conferencia en el DGA Theatre de Los Ángeles que reunió, ni más ni menos, que a Steven Spielberg y Martin Scorsese, dos de los cineastas más reconocidos del mundo. Tuvieron un coloquio y una sesión de preguntas y respuestas donde hablaron sobre el oficio y compartieron sus conocimientos, que no son pocos.

La charla se produjo después del visionado de Los asesinos de la luna, la película más reciente de Scorsese, estrenada el pasado 20 de octubre y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. El largometraje es un western moderno sobre la tribu Osage, una comunidad indígena norteamericana que fue paulatinamente masacrada por personas que deseaban poseer sus reservas petrolíferas. Estos crímenes, situados en Oklahoma durante la década de los años 20, fueron investigados por el FBI.

No hay duda de que a Spielberg le emocionó esta película, y se aseguró de hacerlo notar: "Para mí es una experiencia excepcional ver tu película. Tú sabes cómo me siento sobre todos tus trabajos, pero este resalta de una manera muy impactante. Es un viaje épico, pero no al estilo de Hollywood. Es una epopeya humanitaria" (vía The Hollywood Reporter).

La buena relación y sintonía entre los dos directores se hizo notar durante todo el coloquio. Ambos se llamaban respectivamente "Steve" y "Matty". Además, Spielberg no dudó en encumbrar a Scorsese a lo más alto del Olimpo de los cineastas: "Tú eres el maestro de nuestro medio y esta es tu obra maestra, Matty".

En la charla también se hablaron sobre otros asuntos relacionados con Los asesinos de la luna, como el hecho de que Robert De Niro estaba tan fascinado con el idioma Osage que quería que toda la película se representara usando su lengua. También destacaron la actuación de Lily Gladstone, que estaba presente en la última fila de la sala.

