Martin Scorsese vuelve a liarla con un polémico vídeo de TikTok con su hija

La vejez de Martin Scorsese está siendo especialmente adorable. Es decir, desde luego que como director sigue entregándonos películas que examinan lo más crudo del género humano y pasan revista de un pasado lleno de injusticia y violencia… pero al mismo tiempo se está convirtiendo en una estrella de TikTok. Hoy por hoy el contraste es bastante fuerte porque Los asesinos de la luna (tres horas y media de genocidio nativo americano) está en carteleras, y mientras su director sigue queriendo aparecer con su hija en vídeos descacharrantes.

Su hija es Francesca Scorsese, probable cerebro de estas ocurrencias. Desde hace tiempo es ella quien publica varios vídeos donde aparece haciendo monerías con su padre, haciéndole acaso más simpático para las nuevas generaciones.

Por otro lado esto también tiene sus ventajas a niveles puramente cinéfilos, como ejemplifica la reciente cuenta de Scorsese en Letterboxd (donde ya está reuniendo listas de recomendaciones de lo más completas) u otro TikTok diseñado para que los fans se sorprendan (o no) por sus preferencias de películas. También, por qué no, para suscitar algún que otro enfado.

Con el lecho musical del Gimme gimme gimme de ABBA (a saber por qué, ¿será Marty ese hombre que el grupo sueco pedía que le dieran a medianoche), Francesca somete a su padre a un cuestionario según el cual ha de ir decidiendo entre dos películas, seleccionando las que más le gusten mientras hay una eliminatoria en la que solo puede quedar una.

Es con esto, con las preferencias, con lo que Scorsese se ha comprometido a que los cinéfilos nos indignemos o nos alegremos: por ejemplo la primera elección de todas (Birdman frente a El bueno, el feo y el malo) ha escocido bastante porque el cineasta se ha decantado por Birdman y no por el legendario spaghetti-western de Sergio Leone.

Dicha decisión es además bastante dolorosa porque ahí la aplicación no reacciona bien, y Marty tiene que inclinar su cabeza varias veces hasta que reconozcan su elección. Luego elige Érase una vez en Hollywood por encima de Wonder Woman, 2001: Una odisea en el espacio por Atrápame si puedes, El silencio de los corderos por encima de Mystic River, Del revés por encima de Frozen, Parásitos por encima de Ratatouille (y eso que la película de Bong Joon-ho le quitó el Oscar a El irlandés), Bailar en la oscuridad por encima de Crepúsculo y El laberinto del fauno por encima de Lost in Translation.

New Martin Scorsese TikTok just dropped pic.twitter.com/7Kd7QOTtYK — Cinema Solace (@SolaceCinema) November 13, 2023

Sus elecciones luchan a posteriori entre ellas, de forma que la película ganadora es finalmente… 2001: Una odisea en el espacio. Por muy Z que se esté volviendo, Scorsese sigue siendo un tipo de gustos añejos.

