Rita Moreno ('West Side Story') revela que intentó suicidarse después de ser maltratada por Marlon Brando

La frase "nunca conozcas a tus ídolos" suena a topicazo, pero encierra una gran verdad, sobre todo si el ídolo en cuestión es Marlon Brando. Algo que Rita Moreno (West Side Story) ha vuelto a confirmar durante una conversación con Jessica Chastain para Variety.

Durante la charla, Moreno ha recordado la larga relación que mantuvo con Brando después de que ambos se conocieran rodando Desirée en 1954. Según la actriz, el talante abusivo del mítico astro hizo insoportable su convivencia, hasta el punto de que ella trató de suicidarse con una sobredosis de pastillas.

"Estar con Marlon era emocionante. Era un hombre extraordinario en muchos aspectos, pero también era una mala persona", señala Moreno. Y añade que, en aquellos años, ella era el blanco perfecto para un abusador como él: "Yo era un auténtico felpudo".

Rita Moreno ha dado más detalles, como la forma en la que Brando trataba de encubrir sus numerosas mentiras. "Yo le decía: 'Marlon, mírame'. Y él me ponía esa sonrisa de comemierda. Podía leerle como un libro abierto: esa era la razón por la que me quería, y también la de que me maltratara de tantas maneras".

La situación llegó a extremos tan insostenibles que Moreno trató de poner fin a su propia vida. "Yo no entendía que, si trataba de matar a la Rita patética, triste y pisoteada, el resto de Rita iba a irse conmigo", explica. "De verdad que no lo entendía. Pero eso era de lo que iba aquel intento".

Tras la ruptura, Moreno y Brando volvieron a trabajar juntos en La noche del día siguiente (1969). Algo que él aprovechó para reanudar su amorío. Pero, concluye Moreno, ella ya estaba casada, y él había cambiado mucho: "Había perdido una gran parte de sí mismo, creo. Su parte buena, el Marlon bueno al que amaba Rita. Era muy complicado. Muy, muy complicado".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.