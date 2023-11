'The First Omen': la precuela de 'La profecía' fija fecha de estreno

Durante la década de los 70 nacieron las grandes sagas del terror que nos han acompañado desde siempre, generando un caótico número de secuelas y explotaciones que se alimentaban ansiosamente del impacto cultural del film original. La matanza de Texas, El exorcista, La noche de Halloween y… claro, La profecía. Richard Donner dirigió este clásico en 1976, con Gregory Peck en el papel de un desdichado padre convencido de que su hijo Damien era la encarnación del Anticristo. Como es lógico, generó varias secuelas a partir de entonces.

Una de ellas, La profecía 3, tuvo a Sam Neill en el papel de Damien, mientras La profecía 4 se quedó como un telefilm hasta que muchos años después la franquicia se expandiera con una serie, Damien. Esto sucedía en 2016, diez años después de que se hubiera estrenado un remake con cierto ruido, teniendo a Liev Schreiber y Julia Stiles como los padres de la criaturita. En todo este tiempo 20th Century Fox (hoy 20th Century Studios gracias a Disney) no ha dejado de querer impulsar una precuela.

Esta se ha concretado por fin. The First Omen está lista, y tiene previsto el estreno para el 5 de abril de 2024. Ha acompañado el anuncio con una imagen donde atisbamos a la que debería ser la protagonista de la que nos habla la sinopsis oficial. Esta reza: “Una joven americana es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia. Entonces se encuentra con una oscuridad que le hace cuestionarse su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento del mal encarnado”. El argumento recuerda más a La semilla del diablo que a La profecía, lo que por supuesto no es en sí mismo malo.

The First Omen (La primera profecía) tiene en el reparto a Bill Nighy, Ralph Inneson y Sonia Braga como intérpretes secundarios, mientras que la protagonista es la joven Nell Tiger Free. Esta había aparecido en Juego de tronos antes de obtener cierta atención con su papel en Servant, la estupenda serie apadrinada por M. Night Shyamalan. El guion corre a cuenta de Ben Jacoby, Tim Smith y Keith Thomas, y la directora viene de haber hecho callo en famosas series de terror como Channel Zero o Nuevo sabor a cereza: Arkasha Stevenson.

Puedes ver la imagen promocional de The First Omen bajo estas líneas, a la espera de un tráiler.

Imagen promocional de 'The First Omen' 20th Century Studios

