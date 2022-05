La precuela de 'La profecía' está en camino

"Sanguem bibimus, corpus edimus...". El latín era un tanto macarrónico, pero si los coros siniestros de Jerry Goldsmith en su BSO para La profecía siguen siendo emblemas del cine de terror más escalofriante es por algo. Tanto, que la noticia de una precuela de la cinta de Richard Donner nos deja patidifusos, como si fuera un engaño del Anticristo.

Pero, creámoslo o no, así es: Arkasha Stevenson, directora dedicada hasta ahora al mundo televisivo, debutará en largo con The First Omen, un filme que servirá de prólogo a la historia de Damien, el minisatán más riquiño de la pantalla.

Deadline informa de que será David Goyer (El caballero oscuro) quien produzca la cinta a través de Phantom Four, su sello especializado en cine de terror. La película llegará al mercado a través de 20th Century Studios, la antigua Fox.

Estrenada en 1976, La profecía tuvo dos secuelas: La maldición de Damien (1978) y El final de Damien (1981) que no han dejado tanta huella en la cultura de masas. A esto hay que sumar el reboot estrenado en 2006 con Liev Schreiber, Julia Stiles y David Thewlis. Por lo que se ve, en breve tendremos ocasión de ponernos la túnica y exclamar "Ave, Satani!".