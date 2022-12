30 películas y series navideñas imprescindibles para ver en Netflix

¿Qué más podíamos pedir para Nochebuena que la vuelta de Lindsay Lohan? Netflix sabía lo que queríamos... y no ha dudado en dárnoslo. Hace unos años que la plataforma decidió obsequiarnos con esas películas navideñas sobre la búsqueda del amor, príncipes de países europeos inventados y empresarios gruñones que no creen en la Navidad hasta que se ven obligados a pasarla en un alegre pueblo de montaña.

Desde la llegada de Vanessa Hudgens en 2018 con sus cambios de princesa, la plataforma no ha parado de coleccionar producciones navideñas. Desde las películas de Netflix estrenadas este año, pasando por filmes tan queridos como The Holiday, hasta las producciones sobre Nochebuena de animación, te mostramos una recopilación de los títulos navideños que puedes encontrar en la plataforma.

Navidad de golpe. Tras perder la memoria en un accidente de esquí, una rica y mimada heredera (Lindsay Lohan) acaba al cuidado de un viudo (Chord Overstreet) y su hija antes de Navidad. Sabemos cómo acabará y, por ello, sabemos que no queremos perdérnosla.

Reviviendo la Navidad. Heredera del cuento de 1892 Navidad todos los días de William Dean Howells, y con toques del Cuento de Navidad de Dickens, la película da una vuelta de tuerca al argumento para mostrarnos a un hombre cascarrabias con una maldición: no recordar nada de lo que ha hecho durante el año, excepto el día de Navidad.

El diario de Noel. Justin Nartley (This is us) protagoniza esta película navideña en la que un escritor descubre un diario entre la herencia de su madre. Junto a una mujer que busca a su madre biológica, el novelista intentará desentrañar secretos del pasado.

Yo creo en Papá Noel. El contraste entre la joven que no cree en la Navidad y el chico obsesionado con ella nunca pasará de moda. En esta versión, los protagonistas llevan juntos meses pero, al llegar la Navidad, su división de opiniones les pondrá en un aprieto.

Navidad en la granja. Necesitábamos una sobre una granja y el empresario que no quiere dejar la ciudad a pesar de que sus hijos quieran vivir la vida de campo para siempre.

Una Navidad llena de Gracia. Que no falte tampoco una sobre el fake dating delante de la familia por Navidad.

La mensajera de la Navidad. Un reparto de regalos poco convencional. Después de ser saboteados con las entregas de Navidad por un compañero de trabajo, una mensajera y un cliente intentarán devolver los regalos a sus destinatarios antes de Nochebuena.

Navidad contigo. Era necesaria al menos una película sobre una cantante. Aimee Garcia interpreta a una estrella del pop que, por Navidad, decide cumplir el deseo de una fan que quiere conocerla.

Además, no podemos dejar de mencionar las películas que fueron el inicio de todo y que se han convertido en los clásicos de Netflix de Navidad: Amor de calendario, El caballero de la Navidad, Cambio de princesa, Un príncipe de Navidad y El calendario de Navidad.

Los clásicos

El Grinch. En el 2000, el Grinch apareció de la mano de Jim Carrey para robar la Navidad de Villa Quién, pero la amabilidad de la pequeña Cindy Lou Quién (Taylor Momsen) nunca se lo puso fácil.

Una Navidad de locos. Tim Allen y Jamie Lee Curtis se unieron en este ya clásico navideño en el que el matrimonio Krank decide no celebrar la Navidad.

Mujercitas. Es cultura general que Mujercitas, en verdad, es una película navideña. El hogar, el amor de hermanas, la búsqueda de un futuro mejor... La película ideal de sofá, chocolate caliente y manta.

The Holiday. Olvidémonos de los villancicos... Fue Hans Zimmer quien inventó la Navidad con la banda sonora original de The Holiday. Jude Law con gafas y padre de dos hijas, Jack Black utilizando solo los acordes buenos del piano, Cameron Díaz incapaz de llorar y Kate Winslet intentando huir de su vida... Un clásico indispensable en Navidad.

Películas de animación

Scrooge: Cuento de Navidad. ¿Qué sería de la Navidad sin las versiones cinematográficas del clásico de Dickens? Este año, Netflix estrena su propia versión animada con las voces de Luke Evans, Olivia Colman y Jessie Buckley.

Klaus. La película cuenta la historia de un cartero y un juguetero que, con el surgir de su amistad, conseguirán esparcir por un pueblo frío y oscuro la alegría de la Navidad.

La Navidad de Ángela. En Nochebuena, la pequeña Ángela decide acoger al niño del Belén en su casa tras verle desprotegido en medio de la Iglesia. Basada en el cuento de Frank McCourt, la película cuenta con una segunda parte, también disponible en Netflix.

El origen de los guardianes. Jack Escarcha es el protagonista de esta película que narra sus aventuras junto al Hada de los Dientes, Papa Noel, Sandy y el Conejo de Pascua contra el Hombre del Saco, obsesionado con acabar con la fe de todos los niños del mundo.

El Grinch. 18 años después del clásico protagonizado por Jim Carrey, Universal Pictures estrenó la película de animación del personaje basada en la historia del Dr. Seuss ¡Cómo el Grinch se robó la Navidad!

Balto. Sabemos que no es de Navidad, pero no podíamos no mencionarla. El clásico de 1995 cuenta la historia de Balto, el husky siberiano que, en 1925, durante la epidemia de difteria, salvó la vida de los niños de Alaska tirando del trineo que transportaba medicamentos por la conocida como la Gran carrera de la misericordia.

La plataforma también tiene disponibles algunos especiales de Navidad de tus películas y series de animación favoritas como Santa Clavos: Las aventuras de Ladybug, Shrekete feliz Navidad o Los clásicos de vacaciones de Dreamworks.

Más Navidades

Fiesta de empresa. Gracias, Jennifer Aniston, por estar siempre ahí. La película de 2016 muestra los intentos de una trabajadora para que su hermana, CEO de la empresa, no cierre la sucursal en Navidad.

El chico que salvó la Navidad. Protagonizada por Henry Lawfull, la pelícual basada en el libro homónimo de Matt Haig cuenta con la participación de Maggie Smith y narra la historia de Nikolas, un niño que encontrará su destino en una tierra mágica habitada por elfos.

Dos padres por desigual. Will Ferrell y Mark Wahlberg se unen en esta comedia de Navidad en la que dos amigos ven truncados sus planes de navidad cuando sus padres deciden aparecer para celebrar las fiestas.

Crónicas de Navidad. Kurt Russell se convierte en un Papá Noel un tanto peculiar que, tras estrellar su trineo, necesitará la ayuda de dos hermanos para salvar la Navidad.

Barcelona, noche de invierno. La segunda entrega de Barcelona, noche de verano, escoge Nochebuena como telón de fondo para narrar diversas historias de amor. La película cuenta con la participación de Miki Esparbé, Alexandra Jiménez, David Bagés y Àlex Monner, entre otros.

Una cenicienta moderna. Hilary Duff, Selena Gomez y Lucy Hale ya lo hicieron antes, pero ninguna por Navidad. Laura Marano (Austin y Ally) vuelve a dar vida a una cenicienta moderna pero, esta vez, en mitad de la celebración de Nochebuena.

Series navideñas

Navidad en casa. En esta serie de comedia que ya cuenta con 2 temporadas, después de engañar a sus padres, una joven enfermera tendrá 24 días para encontrar un novio que presentar a su familia por Nochebuena.

Odio la Navidad. Básicamente, la versión italiana de la anterior estrenada en 2022 y con una única temporada.

Smiley. Álex (Carlos Cuevas) es un chico de manual, algo básico pero buena persona. Bruno (Miki Esparbé), un arquitecto un tanto insufrible. Por equivocación, una llamada telefónica los llevará del odio al enamoramiento.

Tempestad de Navidad. Los aeropuertos son uno de los escenarios más recurrentes en las historias de Navidad. En este caso, tanto viajeros como personal se verán obligados a compartir las horas previas a Navidad por culpa de un temporal.

Visita de Navidad. La miniserie alemana de 3 episodios narra las desventuras del músico Bastian (Luke Mockridge) en su vuelta a casa por Navidad, donde descubrirá que su hermano sale con su ex.

Dash y Lily. Una librería, un libro con mensajes y dos personas opuestas destinadas a enamorarse. El cínico Dash (Austin Abrams) y la alegre Lily (Midori Francis) no se conocen, pero la Navidad es la época de los milagros y los dos jóvenes no podrán evitar enamorarse intercambiando mensajes en las páginas de un libro.

