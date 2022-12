El creador de 'Rick y Morty' enloquece con dos telefilmes de derribo navideño que desafían al raciocinio

En las profundidades más abisales del cine navideño es posible encontrar monstruos. Si las producciones navideñas de príncipes y princesas de Netflix ya te parecen lo bastante inquietantes, y con tirabuzones conceptuales como los tres personajes que interpreta Vanessa Hudgens a la vez en Requetecambio de princesa, lo que ha descubierto Dan Harmon amenaza con adentrarte en terrenos de insania como los que parece haber abrazado el cocreador de Community y Rick y Morty.

Hace unos días, Harmon escribió en su perfil de Instagram que había descubierto dos telefilmes navideños de Hallmark (canal de cable estadounidense caracterizado por el conservadurismo estético e ideológico de sus producciones propias de ficción, florecientes en época navideña, sobremesas dominicales y demás fiestas de guardar) capaces de obsesionarlo hasta límites de locura por su inesperada mezcla de rutina y experimentación.

Son dos telefilmes navideños que Hallmark estrenó consecutivamente en 2021. Una se titula Sister Swap: A Hometown Holiday y la otra, Sister Swap: Christmas in the City. Ambas están dirigidas por la misma persona, Sean McNamara, y protagonizadas por las hermanas Ashley Williams y Kimberly Williams-Paisley. Pero, como indica el propio Harmon, resulta que una no es continuación de la otra.

"Las dos Sister Swap cuentan la misma historia sobre dos hermanas (interpretadas por dos hermanas en la vida real) que tienen que intercambiarse", explica un contrariado Harmon. "Pero hay que señalar que las hermanas, las ciudades y las películas son indistinguibles entre sí. (...) Fuimos pasando de una peli a otra. Tienen las mismas conversaciones peor no hay ningún toque Rashomon o Pepp Show; los diálogos de cada versión son idénticos pero las escenas están montadas de forma diferente".

Dos hermanas, dos películas, el mismo intercambio

Lo que cuenta Harmon coincide con la información que se puede encontrar sobre las dos películas Sister Swap en internet. Ambas tienen la misma sinopsis oficial en todas las bases de datos consultadas.

De cada película se dice que está protagonizada por Jennifer y Meg Swift, las hermanas interpretadas por las hermanas Ashley Williams y Kimberly Williams-Paisley. Sus personajes viven en ciudades separadas (Jennifer dirige un restaurante en Salt Lake City, Meg ayuda a sus padres en la panadería local), pero al llegar las fiestas navideñas deciden intercambiarse: cada una vivirá la vida de la otra.

Harmon comenta que las circunstancias vitales de cada una de la hermana ni siquiera son tan distintas como para generar ningún tipo de conflicto ni diferentes vivencias. Tampoco en lo que se refiere a las películas entre sí. Ambas parecen proceder de la misma grabación, pero montadas en paralelo empleando tomas diferentes sin que eso busque ningún tipo de experimentación narrativa ni con el punto de vista.

El creador de Community intentó (sin éxito) sincronizar ambas películas, pero las pequeñas diferencias que hay entre cada una lo hacen imposible. "En una de las películas, una de las hermanas tiene un flashback sobre su relación con la otra hermana. Pero en la otra película no hay una versión distinta de ese flahback. Simplemente no hay puto flashback", intenta explicar. "En las dos películas se pasan un minuto entero probándose sombreros, pero solo en una se prueban gafas".

En el tercer post publicado durante días consecutivos por Harmon en Instagram, el creador ya entra en barrena con su obsesión, al verse incapaz de poder sincronizar los acontecimientos parcialmente idénticos de las dos películas. En la siguiente invitación a la locura cuántica intenta hacerlo con una llamada de teléfono que mantienen las dos hermanas.

"Estos dos vídeos son del mismo momento en las dos películas. El primero intento sincronizar el inicio de las llamadas; en el segundo, el momento del intercambio de las hermanas", nos cuenta un Harmon ya ajeno a cualquier atisbo de cordura.

"Ni siquiera puedo diferenciar una hermana de la otra porque, como se puede ver, el escenario de la 'ciudad' es idéntico al del 'campo", prosigue. "El caso es que no existe ninguna versión de esta conversación telefónica que dure lo mismo que la otra. No hay una versión que sea razonablemente otro punto de vista del mismo evento objetivo. Son dos universos completamente diferentes. Estas mujeres están teniendo la 'misma conversación' en las dos películas, pero cada película es sobre un pareja distinta de mujeres teniendo su propia versión de la misma conversación".

Llegados a este punto, solo queda seguir la espiral de locura de Dan Harmon y replantearnos la genialidad de Rashomon. ¿Qué haría Akira Kurosawa si hubiera conocido a las hermanas de Sister Swap?

