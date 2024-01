Oscar 2024: dónde ver las películas nominadas antes de la entrega de premios

No sería justo dejarse llevar por el juego de palabras y decir que La sociedad de la nieve ha remontado el vuelo porque, en realidad, vive instalada en las alturas desde su estreno en Venecia. No obstante, para Bayona aún hay una cima que conquistar, y por eso ha celebrado la doble nominación al Oscar (a mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería) con un eufórico "VAMO' ARRIBA". Hay que remontarse 20 años para dar con una candidata a la estatuilla por España no dirigida por Almodóvar. En ese caso, fue Amenábar y Mar adentro. Y lo ganó.

La de Bayona no ha sido la única alegría cinematográfica nacional: contra todo pronóstico, Pablo Berger ha introducido sus sueños robóticos en la lucha por el Oscar a mejor película de animación, en detrimento de títulos que partían, a priori, como favoritos, y entre los que podían contarse Ninja Turtles: Caos mutante o Chicken Run: Amanecer de los nuggets. Se une, así, a las 54 películas nominadas a, al menos, un Oscar. Te decimos cómo y dónde puedes verlas todas.

'La sociedad de la nieve' Netflix

Mejor película

American Fiction : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Los que se quedan : Actualmente en salas.

: Actualmente en salas. Anatomía de una caída : Actualmente, en salas.

: Actualmente, en salas. Barbie : HBO Max y Movistar Plus+.

: HBO Max y Movistar Plus+. Los asesinos de la luna : Apple TV+.

: Apple TV+. Maestro : Netflix.

: Netflix. Oppenheimer : Apple TV+ y Filmin.

: Apple TV+ y Filmin. Vidas pasadas : Movistar Plus+.

: Movistar Plus+. Pobres criaturas : En salas a partir del 26 de enero.

: En salas a partir del 26 de enero. La zona de interés: Actualmente en salas.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en 'Los asesinos de la luna' Apple Studios

Mejor guion original

Secretos de un escándalo: En salas a partir del 23 de febrero.

Julianne Moore y Charles Melton en 'Secretos de un escandalo' Netflix

Mejor actor protagonista

Rustin (por Colman Domingo): Netflix.

Fotograma de la película 'Rustin' Cinemanía

Mejor actriz protagonista

Nyad (por Annette Bening): Netflix.

Fotograma de 'Nyad' Cinemanía

Mejor actriz de reparto

El color púrpura (por Danielle Brooks): En salas a partir del 9 de febrero.

'El color púrpura' Cinemanía

Mejor película de animación

El chico y la garza : Aún disponible en nueve salas.

: Aún disponible en nueve salas. Elemental : Disney Plus+.

: Disney Plus+. Nimona : Netflix.

: Netflix. Robot dreams : Aún disponible en siete salas.

: Aún disponible en siete salas. Spider-man: Cruzando el multiverso: Movistar Plus+.

'Robot Dreams' BTeam Pictures

Mejor fotografía

El conde: Netflix.

'El conde' Cinemanía

Mejor diseño de producción

Napoleón: En alquiler en Rakuten TV.

`Napoleón' Cinemanía

Mejor documental

Bobi Wine: El presidente del pueblo: Sin fecha de estreno fijada en España.

Sin fecha de estreno fijada en España. La memoria infinita : Actualmente en salas.

: Actualmente en salas. Las cuatro hijas : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. To kill a tiger : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. 20 días en Mariúpol: Filmin.

'20 días en Mariupol' mstyslav chernov

Mejor corto documental

The ABCs of book banning : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. The Barber of Little Rock : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Islands in between : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. The Last Repair Shop : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Nai Nai & Wài Pó: Sin fecha de estreno fijada en España.

'The ABCs of book banning' Cinemanía

Mejor película internacional

Perfect days : Actualmente en salas.

: Actualmente en salas. Sala de profesores : Aún disponible en una sala.

: Aún disponible en una sala. Yo, capitán: Actualmente en salas.

'Yo, capitán' Caramel Films

Mejor maquillaje y peluquería

Golda: Actualmente en salas.

' Golda' Diamond Films

Mejor banda sonora

Indiana Jones y el dial del destino: Disney Plus+.

'Indiana Jones y el dial del destino' Disney

Mejor canción

Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes : Disney Plus+.

: Disney Plus+. American Symphony: Netflix.

'Flamin' Hot. La historia de los Cheetos picantes' (Disney+/Getty)

Mejor corto de animación

Letter to a pig : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Ninety-five senses : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Our uniform : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Pachyderme : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. War is over! Inspired by the music of John & Yoko: Sin fecha de estreno fijada en España.

'War is over! Inspired by the music of John & Yoko' Cinemanía

Mejor corto de ficción

El después : Netflix.

: Netflix. Red, white and blue : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Invincible : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. Knight of fortune : Sin fecha de estreno fijada en España.

: Sin fecha de estreno fijada en España. La maravillosa historia de Henry Sugar: Netflix.

'La maravillosa historia de Henry Sugar' Cinemanía

Mejor sonido

The creator : Disney Plus+.

: Disney Plus+. Misión Imposible: Sentencia mortal, parte 1: Movistar Plus+.

'Misión imposible: Sentencia Mortal, parte 1'. Cinemanía

Mejores efectos visuales

Godzilla: Minus one: Aún disponible en tres salas.

Aún disponible en tres salas. Guardianes de la galaxia, vol.3: Disney Plus+.

'Godzilla Minus One' Toho

