'Barbie' desafía por fin el reinado de 'Oppenheimer' en los premios: así ha arrasado en los People’s Choice Awards

Los números son una cosa, y los premios otra. El fenómeno cultural que fue Barbenheimer en el verano de 2023 fue beneficioso para las dos películas que lo integraban, y habían coincidido al mismo tiempo en carteleras. Ambas además encandilaron a la crítica mientras arrasaban en taquilla, pero fue Barbie de Greta Gerwig la que se impuso en taquilla superando la ansiada barrera de los 1.000 millones de dólares. Fue la película más taquillera del año, en definitiva, sin que Oppenheimer se acercara a sus cifras pero aún así sorprendiera lo suyo que este biopic de tres horas con gente en despachos alcanzara más de 800 millones.

Vaya, que el fenómeno no tenía parte mala, pero una vez hemos entrado en la carrera de premios las cosas han cambiado: ahí donde Oppenheimer no deja de ganar todo lo ganable, a Barbie no le está yendo tan bien. De cara a las nominaciones de los Oscar incluso tuvimos polémica porque ni Gerwig como directora ni Margot Robbie como actriz habían sido nominadas, mientras el film de Christopher Nolan se confirmaba como favorito. La tónica habitual en las convocatorias de premios ha sido, por tanto esa: Oppenheimer acumulando palmarés, mientras Barbie se conformaba con nominaciones inconclusas.

Este domingo los BAFTA británicos consolidaron esta tendencia y terminaron de convertir a Oppenheimer en frontrunner, pero hubo otra ceremonia de premios paralela donde se cambiaron las tornas. Los People's Choice Awards están concebidos en EE.UU. para celebrar los blockbusters y las películas que más le hayan gustado al público general. Eso no tiene por qué excluir a Oppenheimer (de hecho ha ganado el reconocimiento a Película dramática del año), pero evidentemente parecen unos premios hechos a la medida de Barbie.

Así ha ocurrido que el film dedicado a la muñeca de Mattel ha conseguido el premio a Película del año, además de Comedia del año y títulos interpretativos para Robbie, Ryan Gosling y América Ferrera (que para sorpresa de muchos sí tuvo nominación a Mejor actriz de reparto en los Oscar). Los People's Choice Awards también han coronado a Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes como gran película de acción de 2024, en conjunto a aclamar a su actriz Rachel Zegler.

Estas son las nominaciones y ganadoras en lo que respecta al cine (en las series triunfaron ficciones como The Last of Us o Anatomía de Grey).

Película del año

Barbie

Fast & Furious X

Guardianes de la galaxia Volumen 3

Oppenheimer

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Taylor Swift: The Eras Tour

La sirenita

Super Mario Bros. La película

Película de acción del año

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Fat & Furious X

Guardianes de la galaxia Volumen 3

John Wick: Capítulo 4

Misión imposible: Sentencia mortal

The Marvels

Transformers: El despertar de las bestias

Comedia del año

Barbie

80 for Brady

Cualquiera menos tú

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Asteroid City

Oso vicioso

Sin malos rollos

Wonka

Película dramática del año

Oppenheimer

Creed III

Five Nights at Freddy's

Los asesinos de la luna

Dejar el mundo atrás

M3gan

Scream VI

El color púrpura

Estrella masculina del año

Ryan Gosling por Barbie

Chris Pratt por Guardianes de la galaxia Volumen 3

Keanu Reeves por John Wick: Capítulo 4

Leonardo DiCaprio por Los asesinos de la luna

Michael B. Jordan por Creed III

Timothée Chalamet por Wonka

Tom Cruise por Misión imposibe: Sentencia mortal

Estrella femenina del año

Margot Robbie por Barbie

Florence Pugh por Oppenheimer

Halle Bailey por La sirenita

Jenna Ortega por Scream VI

Jennifer Lawrence por Sin malos rollos

Julia Roberts por Dejar el mundo atrás

Rachel Zegler por Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Viola Davis por Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Estrella de acción del año

Rachel Zegler por Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Brie Larson por The Marvels

Chris Pratt por Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Gal Gadot por Agente Stone

Jason Momoa por Aquaman y el reino perdido

Keanu Reeves por John Wick: Capítulo 4

Tom Cruise por Misión Imposible: Sentencia mortal

Viola Davis por Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Estrella de comedia del año

Jennifer Lawrence por Sin malos rollos

Adam Sandler por Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá

Glen Powell por Cualquiera menos tú

Margot Robbie por Barbie

Ryan Gosling por Barbie

Scarlett Johansson por Asteroid City

Sydney Sweeney por Cualquiera menos tú

Timothée Chalamet por Wonka

Estrella de drama del año

Jenna Ortega por Scream VI

Cillian Murphy por Oppenheimer

Julia Roberts por Dejar el mundo atrás

Fantasia Barrino por El color púrpura

Florence Pugh por Oppenheimer

Jacob Elordi por Priscilla

Leonardo DiCaprio por Los asesinos de la luna

Michael B. Jordan por Creed III

Interpretación del año

America Ferrera por Barbie

Charles Melton por Secretos de un escándalo

Danielle Brooks por El color púrpura

Jacob Elordi por Saltburn

Melissa McCarthy por La sirenita

Natalie Portman por Secretos de un escándalo

Simu Liu por Barbie

Viola Davis por Air

