Las películas románticas españolas que puedes ver en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video

Las principales plataformas de streaming no quieren que pases solo el 14 de febrero. En sus catálogos, puedes encontrar clásicos de San Valentín como Pretty woman (en Disney Plus+ y Netflix) o La boda de mi mejor amigo (en Filmin). En las salas de España, entre tanto, se proyecta Vidas pasadas, nominada al Oscar como mejor película y la opción idónea si sigues pensando en ese gran amor que pudo ser y no fue.

Aunque es posible que los grandes clásicos del género vengan de Hollywood, el cine español también sabe enamorarnos. Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video cobijan en sus respectivos catálogos varios títulos nacionales para armonizar con el ánimo general por San Valentín. Te recomendamos una lista de ellas para que no tengas excusa este 14 de febrero.

‘Carmen y Lola’, en Netflix

Las afueras de Madrid son el escenario de un amor imposible. Justo antes de casarse con el hombre al que lleva prometida durante años, Lola conoce a Carmen y se enamora de ella. Sin embargo, ambas han de ocultar su relación debido a que son gitanas, y nadie, en su comunidad, estaría dispuesto a aceptar un romance de este tipo.

‘El amor en su lugar’, en Netflix

Se desarrolla en Polonia y los actores hablan en inglés, pero esta es una película española porque, entre otras cosas, lo es su director, Rodrigo Cortés. Basada en una historia real, El amor en su lugar recrea la función de un grupo teatral que intenta abstraer a su público del horror nazi. Ateridos de frío y con la muerte a las puertas, El amor en su lugar funde la comedia, el musical, el romance y el drama en una película que arranca con un admirable plano secuencia a través del gueto de Varsovia.

‘¡Átame!’, en Netflix

¿Es ¡Átame! una película romántica? O, planteada la pregunta de otra forma, ¿habla de amor una película en la que un obseso secuestra a una actriz y la amordaza, con la condición de soltarla si ella se enamora de él? La respuesta, contra todo pronóstico, es que sí. Con una Victoria Abril portentosa y una partitura de Morricone no menos brillante, Almodóvar tiende un puente entre el giallo y la fórmula chico-conoce-a-chica. Y el resultado bien merece un vistazo.

‘Ocho apellidos vascos’, en Netflix y Amazon Prime Video

A estas alturas, esta película sólo puede citarse para que alguien la vea de nuevo. España atestó los cines durante su estreno y, años después, sigue siendo por un amplio margen la película española más taquillera en nuestro país. Pero sus méritos no son únicamente crematísticos. Ocho apellidos vascos es una luminosa comedia, de ritmo clásico, en el que se suceden las frases desternillantes y que, además, se preocupa de construir una trama más allá del chiste. Que Clara Lago y Dani Rovira acabaran enamorándose en la vida real, a juzgar por su química en pantalla, era lo lógico.

‘Cosas que nunca te dije’, en Netflix y Amazon Prime Video

Isabel Coixet ha abordado el amor, como tema cinematográfico, en repetidas ocasiones a lo largo de su obra. Cosas que nunca te dije, su segunda película, es también una de las más conmovedoras. Protagonizada por una Lili Taylor (Expediente Warren) que graba un vídeo para su exnovio con las “cosas que nunca le dijo”, este título recibió el Ondas a mejor dirección y catapultó la ya prometedora carrera de Coixet.

‘Abre los ojos’, en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max

Como ¡Átame!, Abre los ojos bordea los límites de lo que entendemos por “película romántica”. Sin embargo, la película con la que Amenábar le demostró al público que no se le habían agotado las energías tras acabar su Tesis es, ante todo, una película de amor. Protagonizada por Eduardo Noriega, Abre los ojos se aproxima a la vida de un joven triunfador y atractivo al que un accidente de tráfico, causado por su pareja, le desfigura el rostro.

