La cruda realidad de los actores en España: el vídeo de una actriz que denuncia la precariedad del sector

Hace tan solo unos días, Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AISGE) compartía un estudio que evidenciaba los problemas económicos y la falta de oportunidades de los actores y actrices en España. Unos datos que sorprendían especialmente al conocer que el 77% de los intérpretes patrios ingresan menos de 12.000 euros al año.

Al hilo de la investigación difundida, la actriz Cristina Abad (Acacias 38, Servir y proteger) ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde muestra la cruda realidad de los intérpretes de nuestro país. Una dramatización de lo que ella sufre en el día a día durante el proceso de las audiciones.

Bajo el título Docudrama: esta profesión, la actriz se abre en canal. "Llevo más de un año sin trabajar. Todo son excusas. No me quieren ver o quieren a alguien más famoso. Estoy cansada. No puedo más", señala llorando a cámara en la que podría ser una conversación con una amiga.

Abad recrea también los intercambios de mensajes con su representante, que manifiestan cómo pierde personajes por motivos tan dispares como el número de seguidores en las redes sociales o su mera apariencia física. "Quieren a alguien más famoso. Hay que subir esos followers", "No quieren a nadie más guapa que la prota" o "Les encantas, pero dicen que te sobran un par de kilitos" son tan solo algunas de las lindezas que esta recibe.

A pesar de que se trata de un montaje, este clip visibiliza desde la honestidad la profesión de una persona que vive esta lucha y aúna en un vídeo sus experiencias. Algo que sorprende en pleno 2024, cuando creemos que había quedado en el pasado y en verdad continúa sucediendo.

"Solo quiero visibilizar la realidad de esta profesión. Un día estás haciendo una serie durante tres años y de repente no te vuelven a llamar. O en algún momento de tu trayectoria profesional te encuentras que te han echado de una serie sin motivos y te ves en la calle y sin siquiera puedes alzar la voz por miedo a las posibles represalias. Que ya no te vuelvan a llamar para ningún proyecto", añade la intérprete, quien también confiesa los problemas monetarios que muchos y muchas sufren.

Una falta de dinero que, más allá de lo importante que resulta para la formación, influye en cosas tan simples y necesarias como pagar el alquiler de su casa, especialmente para aquellos que se ven obligados a mudarse a las grandes ciudades para encontrar una oportunidad. Es hora de que los actores y las actrices alcen su voz contra el problema grave que sufre el sector.

